Le ultime notizie di calciomercato in casa Lazio non possono che far sorridere i tifosi. Stefan De Vrij, al centro di un vero e proprio tormentone relativo al suo futuro, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con il club capitolino. E' questa senza dubbio la principale novità nell'ambito delle trattative dei biancocelesti che dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Caceres e la cessione di Palombi alla Salernitana, stanno monitorando anche altri profili in entrata soprattutto per giugno.

Lazio, le ultime notizie di calciomercato sul rinnovo di De Vrij.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il futuro di De Vrij si è sbloccata. Il difensore olandese classe 1992 attualmente in vacanza a Dubai, lunedì prossimo al rientro dovrebbe mettere nero su bianco sul rinnovo contrattuale. Dopo mesi di trattative dunque ecco la svolta sul vincolo del calciatore che al momento potrebbe liberarsi a zero a giugno.

Le cifre del rinnovo di De Vrij con la Lazio con clausola rescissoria.

Le indiscrezioni sul rinnovo del contratto con la Lazio di De Vrij hanno fatto chiarezza anche sulle cifre dell'operazione. Possibile prolungamento fino al 2020, con ingaggio aumentato fino a 2.5 milioni di euro. Un ritocco che farebbe del difensore il calciatore più pagato come Lucas Leiva, Nani e Immobile. Novità importanti anche sulla clausola rescissoria che dovrebbe essere fissata sui 20 milioni.

Inter, Barcellona e Juve pronte all'assalto di mercato a De Vrij a giugno.

De Vrij dunque non si muoverà dalla Lazio a gennaio, ma le cose potrebbero cambiare nella prossima estate. L'eventuale clausola da 20 milioni non rappresenta certo una cifra altissima per i club interessati al centrale olandese. Inter, Barcellona e anche la Juventus dunque potrebbero tornare a bussare alla porta del club capitolino.

Le ultime sulle trattative di calciomercato della Lazio.

Al momento la Lazio non sembra essere interessata a mettere a segno delle operazioni nell'immediato a meno di occasioni. Nel mirino, come evidenziato da Tuttosport c'è un tris di centrocampisti della Serie A, ovvero Viviani, Valdifiori e Bessa. Su quest'ultimo c'è anche l'Inter, alla luce delle buone prestazioni nel girone d'andata. occhi puntati anche sul mediano del Chievo Hetemaj: vecchio pallino del ds Tare il finlandese ha in più di un'occasione ha aperto alla possibilità di un trasferimento in biancoceleste. L'occasione potrebbe arrivare nella prossima estate, in virtù del suo contratto in scadenza con il Chievo.