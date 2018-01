Per tutti i tifosi della Lazio, il regalo di Natale arriverà probabilmente con qualche giorno di ritardo. Dopo mesi passati con l'ansia di vederlo partire da Roma, il popolo laziale è proto a tirare un sospiro di sollievo per Stefan de Vrij: ora vicino a mettere la firma sul rinnovo proposto dal club bianconceleste. L'accordo, che le parti avevano già discusso nella scorsa estate, potrebbe infatti essere siglato nei prossimi giorni quando il giocatore rientrerà a Roma dopo la sosta per le vacanze.

In scadenza nel prossimo giugno e cercato dai maggiori "top club" europei (Inter compresa), de Vrij ha in qualche modo subito l'affetto della piazza, dei compagni di squadra e soprattutto di Simone Inzaghi (che ha chiesto a gran voce la sua conferma) e avrebbe cambiato idea sul suo futuro. L'ottima stagione della Lazio e la prospettiva di un eventuale piazzamento Champions, ha fatto poi il resto.

I dettagli dell'accordo.

Rinnovare e poi aspettare eventuali super offerte estive: pare questo il piano di Claudio Lotito e della "Seg": l’agenzia olandese che gestisce il difensore. Al giocatore la Lazio ha già offerto un rinnovo fino al 2021, con un ingaggio raddoppiato per arrivare al livello di quello delle altre stelle della formazione capitolina: 2,5 milioni di euro a stagione più vari bonus.

Secondo indiscrezioni, per convincere l'olandese la società romana sarebbe inoltre disposta a rivedere la clausola rescissoria che potrebbe scendere da 25 a 20 milioni di euro. La prossima settimana potrebbe essere dunque decisiva per il futuro del giocatore. Dopo mesi di forti perturbazioni, su Formello sta cominciando a tornare il sereno. Il tutto per la gioia di Simone Inzaghi: sempre più impegnato a riportare la Lazio tra le grandi d'Europa.