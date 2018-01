Non molla nulla Simone Inzaghi che è in corsa su tre fronti: Europa League, Coppa Italia e Zona Champions League. Per la sua Lazio che è partita in sordina ma che sta lavorando per diventare una certezza di questa Serie A che sta trovando altre protagoniste rispetto a Napoli e Juventus. Per l'allenatore dei capitolini la priorità è ritornare a vincere subito, contro la Spal in quello che è un match sicuramente alla portata della sua squadra. Con un occhio al mercato dove c'è da difendere quanto di buono fatto senza perdere i pezzi migliori, come De Vrij che è corteggiato da mezza Europa. E molti danno già come sicuro partente a fino anno.

Pressing Inter.

De Vrij è un attuale punto di riferimento per la difesa della Lazio. Il centrale è sempre stato schierato senza indugio da parte di Inzaghi nel momento in cui le condizioni fisiche hanno permesso all'olandese di scendere in campo. Adesso il club – e il suo tecnico – sono in attesa di capire che cosa succederà.

Il rischio di perderlo a costo zero.

Parlando della questione relativa al rinnovo di contratto del difensore olandese in scadenza il prossimo 30 giugno i dubbi sono tanti come il pressing dell'Inter da un lato e l'attesa del mercato di giugno dall'altro per il quale ci potrebbero essere entro il 31 gennaio delle opzioni per non perdere de Vrij a costo zero.

Il rinnovo da proporre a de Vrji.

Ma per Simone Inzaghi c'è una terza via da percorrere subito: rinnovare il contratto e frenare subito le sirene del calciomercato: "Il suo rinnovo è un mio desiderio perché è un giocatore straordinario. Ma, ad eccezione di De Vrij, fino ad oggi non ho parlato di mercato con la società perché ancora dobbiamo restare concentrati sulla Spal".

La sfida alla Spal.

La sfida al club di Ferrara è un punto di ripartenza: far bene in campo potrebbe permette al club e alla società di acquisire maggior valenza e permettere di fare la voce grossa in chiave mercato: "Domani inizierà il girone di ritorno, in quello d'andata ci siamo ben comportati, ma ci manca ancora una partita che recupereremo dopo la sosta con l'Udinese. Dovremo esser attenti e mi auguro di poter far meglio nel girone di ritorno: ho più certezze, siamo in crescita e voglio che si migliori ancora". Anche sul mercato.