Un addio (quasi) certo e un arrivo sicuro, entrambi nel reparto arretrato. Un pugno e una carezza. L'olandese de Vrij che ha scelto di rinnovare (ancora) il contratto con la Lazio e Martin Caceres che invece la scelta l'ha fatta già e dopo la sosta lascerà Verona (era in prestito all'Hellas) per raggiungere Simone Inzaghi e la Capitale. A confermare l'evoluzione delle trattative di calciomercato è il direttore sportivo, Tare, e lo fa ai microfoni di Premium Sport poco prima della gara di campionato contro la Spal.

Ci vuole pazienza. Il ragazzo è ancora indeciso – ha ammesso il diesse, spiegando la situazione relativa all'olandese -. Mi auguro di avere il quadro più chiaro il prima possibile. Non ci siamo dati un tempo limite perché è anche una questione di cuore per entrambi. Spero che decida di rimanere alla Lazio. E non credo che questa cosa possa creare problemi nello spogliatoio perché lui è un professionista esemplare. Noi siamo cresciuti molto nella gestione di questi casi. Non dobbiamo forzare, ma dobbiamo capire cosa lo ha portato a pensare di prendere altre strade.

Uomo mercato. Il difensore della de Vrij è nel mirino dell'Inter che ha fissato anche i termini dell'accordo: contratto di quattro anni con ingaggio da 3.5 milioni a stagione. Ma l'interesse manifestato dal Barcellona ha cambiato le carte in tavola e spinto il centrale olandese a prendere tempo prima di decidere. In mezzo c'è anche la volontà della Lazio di trattenere il giocatore come richiesto dal tecnico. L'unica cosa certa è che almeno a gennaio non si muoverà dalla Capitale.