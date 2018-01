Acquisti si, ma ponderati. La Lazio di Lotito, visto anche l’andamento positivo in campionato, potrebbe pensare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi provando a regalare al tecnico biancoceleste alternative valide per poter competere fino al termine della stagione sia in Serie A che in Champions League. La difesa, reparto messo più sotto pressione in questi ultimi turni di campionato, visti i tanti infortuni, è stata già rinforzata dall’arrivo di Caceres che rientra in biancoceleste dopo questa sorta di prestito fino a gennaio 2018 al Verona ad inizio stagione.

L’ex Juventus sarà così utile per occupare sia un ruolo importante come terzino destro, ma anche come centrale difensivo di un reparto arretrato a 3 o a 4 uomini. Ma il vero sogno di Tare resta quello del centrocampo: un alternativa validissima, di primo livello per il campionato. E allora vediamo le trattative in corso in casa Lazio per il mese di gennaio, quelle per giugno e il colpo di mercato.

Le trattative più calde in casa biancoceleste.

Manca qualcosa a centrocampo, ruolo in cui in panchina non ci sono al momento calciatori dello stesso livello dei titolari. Alessandro Murgia è una mezz’ala, può solo adattarsi in regia al posto di Lucas Leiva. Non ha invece convinto Davide Di Gennaro, spesso fermo ai box da inizio stagione. La Lazio si trova costretta ad operare sul mercato: la dirigenza biancoceleste è pronta ad un nuovo assalto per Daniele Baselli, centrocampista del Torino e da sempre stimato da Simone Inzaghi.

in foto: I dati relativi a Baselli (Transfermarkt)

Il 25enne era stato già corteggiato in estate, ma il rinnovo con la società del presidente Urbano Cairo ha allontanato ogni trattativa. La sua valutazione? Circa 15 milioni di euro, cifra che rende difficile un passaggio nella Capitale già da gennaio. Chi potrebbe arrivare subito è invece Milan Badelj. La Lazio vuole prendere subito il centrocampista croato, in scadenza di contratto a fine stagione con la Fiorentina. Ma c’è da vincere la concorrenza della Roma.

Un portiere già a gennaio.

Un vice Strakosha, un portiere esperto. E’ stata anche questa la richiesta esplicita di Inzaghi che vuole maggiori garanzie dietro all’albanese per la seconda parte della stagione. Per gennaio ci sono due possibilità: valutare l’argentino Mariano Andujar, ex Catania, già bloccato in estate, oppure decidere per il reintegro di Federico Marchetti.

L’ex portiere azzurro, in scadenza di contratto tra sei mesi e fuori rosa dall’estate scorsa, può essere ancora utile alla causa. La società non ha mai chiarito in modo ufficiale le motivazioni, giustificate da concreti e frequenti problemi fisici.

I movimenti in entrata per giugno.

Ancora presto per parlare di acquisti di giugno, ma sicuramente Tare ha già intavolato diversi discorsi in questa finestra di mercato per poi riaprirli concretamente fra sei mesi. Per la prossima estate infatti, viste le tante pretendenti che si sono ormai avvicinate a Bryan Cristante, il centrocampista dell’Atalanta potrebbe essere un obiettivo concreto su cui puntare. Ma oltre al centrocampo, resta un grande problema in difesa. Stefan de Vrij e la società infatti sono sempre più lontani.

Il difensore biancoceleste si è preso qualche giorno in più per pensare al suo rinnovo con i capitolini, ma al momento l'olandese sembra essere sempre più propenso a lasciare il club la prossima estate. Per questo la società si starebbe già tutelando. In Portogallo, sono sicuri che la Lazio avrebbe messo gli occhi su Diego Reyes, centrale difensivo messicano di proprietà del Porto.

in foto: La carriera e il rendimento di Reyes in questa stagione (Transfermarkt)

In quanto extracomunitario per la Lazio sarebbe impossibile tesserarlo già nella finestra di gennaio. Per questo si valuta l'opzione per giugno, quando tra l'altro il giocatore, in scadenza a giugno 2018, si libererà a parametro zero.

Il colpo di mercato per la Lazio.

Il fatto che la Lazio voglia fortemente puntare su un calciatore di livello a centrocampo ormai non è un mistero. I nomi, le voci e le trattative, sono tante, ma i sogni in casa Lazio non mancano. Ogni realizzabili, certo, ma pur sempre sogni. E allora ecco che i tifosi biancocelesti sarebbero ben lieti di accogliere in squadra uno come Lucas Torreira. L’uruguaiano resta infatti ancora un grande obiettivo della Lazio.

Il centrocampista della Sampdoria piace parecchio dalle parti di Formello e non solo, ma i blucerchiati partono da una valutazione di 20 milioni, forse tanto per pensare di vederlo alla corte di Simone Inzaghi già a gennaio. E allora la Lazio continua a monitorarlo, insieme al compagno di squadra Praet, per provare a portarlo a Roma magari subito a giugno. Qualità e quantità per un calciatore a dir poco fenomenale che a Genova sta dimostrando di essere davvero un top player.