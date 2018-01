Tra le priorità della Lazio in vista del calciomercato invernale c'è sicuramente l'acquisto di un portiere. Strakosha rappresenta ormai una garanzia per mister Simone Inzaghi che spera però di poter contare su un'alternativa di livello: se Marchetti continua a restare fuori rosa in vista dell'addio a giugno, Vargic e Guerrieri non sembrano offrire garanzie sufficienti. Ecco allora che il nome nuovo per la porta della Lazio potrebbe essere quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mariano Andujar

Andujar nelle ultime notizie di calciomercato della Lazio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dunque la Lazio ha individuato nel classe 1983 ex di Palermo, Catania e Napoli e attualmente in forza all'Estudiantes la possibile alternativa a Strakosha. Già prenotato dai capitolini in estate, Andujar ha un valore di mercato di 2 milioni di euro, e potrebbe liberarsi dal club argentino in anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista nel 2019. Dotato di doppio passaporto, il portiere argentino fa parte della stessa scuderia di Strakosha e potrebbe permettere al portiere albanese, con il suo ingaggio di rifiatare.

Che fine ha fatto Marchetti.

Al momento dunque Andujar è la prima scelta della Lazio, anche in virtù della volontà di Chievo e Sassuolo di non privarsi di Sorrentino e Consigli, altri profili graditi al ds Tare. Nel frattempo continua a rimanere ai margini del gruppo Federico Marchetti dopo la rottura con la dirigenza per le questioni relative al contratto. L'estremo difensore a giugno saluterà la squadra, per tentare una nuova esperienza magari in Serie A.

Mercato Lazio, le ultime sulle trattative.

Oltre a Andujar nelle ultime notizie di calciomercato della Lazio c'è anche Martin Caceres. Il "pelado" era stato già bloccato ad agosto, quando però la Lazio non poteva tesserarlo perché non c'erano posti da extracomunitari. Il matrimonio invece sarà ufficializzato presto, con l'ex Juventus che dovrebbe unirsi alla formazione capitolina già nel prossimo gennaio. Un innesto che comporterà la cessione di Mauricio che potrebbe essere inserito nella stessa operazione con il Verona, oppure partire con destinazione estero