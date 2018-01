Il Milan sfoltirà un po’ la sua ampia rosa nel mercato di gennaio. Alcuni giocatori sono in esubero (Gabriel, Paletta, José Mauri, Gustavo Gomez) e avranno una nuova collocazione. Ma all’elenco dei partenti si dovrebbe aggiungere anche Manuel Locatelli, che ha bisogno di giocare e potrebbe vestire, in prestito, la maglia di un’altra squadra nella seconda metà del campionato. Il diciannovenne regista piace a Spal e Fiorentina.

Poco spazio per Locatelli.

Montella lo ha lanciato lo scorso anno e l’avvio di Locatelli fu brillantissimo, segnò anche un gol fantastico alla Juventus, progressivamente il centrocampista però ha perso un po’ di smalto e quest’anno è diventato, almeno inizialmente, la terza scelta dopo Montolivo e Biglia. Nel derby di Coppa Italia ha giocato dall’inizio, ma in campionato ha trovato appena 19 minuti con Gattuso. Locatelli è giovane, ha grandi potenzialità e ha bisogno di giocare. Il Milan avendo già due registi in squadra potrebbe decidere di cederlo n prestito nei prossimi sei mesi.

Spal o Fiorentina nel futuro di Locatelli.

Ci sarebbero già due squadre interessate e sono la Spal e la Fiorentina. Con i viola c’è stata innanzitutto un’ipotesi di scambio con Badelj, che ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà. Badelj piaceva molto a Montella, ma ora c’è Gattuso, in estate forse ci sarà un altro tecnico e allora la pista è congelata. La Spal già in estate aveva chiesto il prestito e sembra pronta a tornare alla carica adesso e lo farà con forza se andrà via Federico Viviani, uno dei migliori giocatori dei bianco-azzurri che potrebbe finire proprio alla Fiorentina e in quel caso a Semplici servirebbe un altro regista. Di sicuro con un allenatore bravo a lavorare con i giovani e con una squadra in lotta per la salvezza Locatelli avrebbe la possibilità di crescere ulteriormente e aumentare la sua esperienza.