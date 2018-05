Novanta minuti che valgono un tesoro da quasi 40 milioni. Tra Lazio e Inter ci sono in palio il quarto posto e la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. I favori del pronostico (secondo i dati della classifica) sono dalla parte della squadra di Simone Inzaghi che ha due risultati su tre a disposizione (vittoria o pareggio) in virtù del +3 in graduatoria sulla formazione di Luciano Spalletti (72 punti per i biancocelesti, 69 per i nerazzurri). Ospiti costretti a fare risultato pieno domenica sera (ore 20.45) nella sfida che si gioca all'Olimpico: solo così, agganciando la Lazio al quarto posto (arrivo a pari punti) e beneficiando del vantaggio acquisito negli scontri diretti, possono sperare di accedere alla Coppa grazie alla classifica avulsa.

Pronostici, quote e risultato esatto di Lazio-Inter

Cosa dicono invece i pronostici delle agenzie di scommesse? Quante possibilità ha l'Inter di fare il colpo nella Capitale? Quale risultato esatto è più probabile al termine dei 90 minuti in programma nel posticipo della 38sima e ultima giornata di campionato? Le quote sono abbastanza equilibrate sia in caso di vittoria della Lazio sia dell'Inter con un leggero incremento in favore dei nerazzurri (si va da un minimo di 2.70 a un massimo di 2.80, come si evince dalla tabella raccolta da superscommesse.it) per quanto riguarda l'esito ‘1 x 2′. Un po' più alta la quota relativa al pareggio a testimonianza di come i bookmakers siano convinti che la gara si chiuderà con la vittoria dell'una o dell'altra squadra.

Le quote delle agenzie di scommesse sul risultato esatto. Il risultato esatto che le agenzie di scommesse ritengono sia il più probabile è il pareggio per 1-1 (da un minimo di 6.75 a un massimo di 8), mentre il 2-1 segue a quota 9.50 massimo 9.75. Bancati notevolmente al rialzo i risultati che danno l'Inter vincente all'Olimpico e con un numero complessivo di gol scoppiettante: secondo Sisal Matchpoint il 2-4 vale fino a 64 volte la posta così come il risultato di 1-4 è quotato a 50. Altissima la valutazione sullo 0-4 che è quasi un azzardo: 74 volte la posta.

Chi segnerà domenica sera? La quota su De Vrij. I pronostici delle agenzie di scommesse prendono in esame anche questo aspetto. Tra i marcatori possibili dell'incontro viene annoverato Mauro Icardi: una sua rete è bancata a 2 volte la posta, mentre è di 2.25 quella relativa a Ciro Immobile. Il gol di Candreva (ex di turno) è pagato a 4. Interessante la quota per una rete realizzata dal difensore olandese De Vrij (9 volte la posta). Attenzione anche alla quota di Milinkovic, valutato a 3.75.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter: giocherà De Vrij

Il tormentone di queste settimane finirà domenica sera, al fischio d'inizio dell'arbitro Rocchi di Firenze. Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che il difensore olandese, De Vrij, sarà in campo con la Lazio. Perché tanto clamore? Per la polemica a distanza scandita dalla certezza che il centrale – in scadenza di contratto – lascerà il club a fine stagione per aver già firmato coi nerazzurri.

Qui Lazio, Immobile ce la fa. Su Luis Alberto si deciderà solo alla vigilia, anche se lo spagnolo ha davvero poche possibilità di essere nella formazioni titolare. Immobile, schierato (e in gol) nel corso della ripresa contro la Primavera giocherà dal primo minuto. Verso la panchina invece Marco Parolo che non ha recuperato del tutto dal problema fisico, Murgia è pronto. Ci sarà Lucas Leiva in mediana.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Qui Inter, Gagliardini è recuperato. L'ex centrocampista dell'Atalanta ha superato i problemi fisici ed è a disposizione ma Spalletti è orientato schierare dall'inizio Vecino e Brozovic a centrocampo. In difesa torna Miranda che farà coppia con lui Skriniar. Cancelo e D'Ambrosio saranno i terzini. Rafinha agirà al centro nel terzetto (completato da Candreva e Perisic) piazzato alle spalle dell'unica punta, Icardi.