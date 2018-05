Per l'orgoglio e per il bilancio. La qualificazione alla prossima edizione della Champions è un tesoretto da mettere in banca per ‘aggiustare' i conti, mettere in agenda qualche colpo da piazzare sul mercato, alimentare il proprio prestigio internazionale e la posizione nel Rankig, attrarre sponsor (e milioni). Tre italiane hanno già conquistato il diritto di partecipare alla fase a gironi: i nomi della Juventus campione d'Italia per la settima volta consecutiva, del Napoli e della Roma sono già inseriti nell'urna di Nyon. Ne manca ancora un altro, considerato che saranno quattro i club della Serie A ai nastri di partenza del trofeo.

Lazio o Inter, chi andrà in Champions?

Si decide tutto nel confronto diretto dell'ultima giornata di campionato (ore 20.45 all'Olimpico). La graduatoria attuale vede la squadra di Simone Inzaghi favorita rispetto alla formazione di Luciano Spalletti: 72 i punti dei capitolini, 69 quelli raccolti dai nerazzurri. Cosa significa? Che allo stato dei fatti a passare sarebbero i biancocelesti ma per il club milanese c'è ancora una possibilità dettata dai conteggi della classifica avulsa.

Due risultati su 3, il vantaggio della Lazio

Vittoria oppure pareggio, il +3 in classifica dopo 37 match sposta l'ago della bilancia dalla parte dei biancocelesti in virtù anche del fattore campo. Niente calcoli, Simone Inzaghi ha chiesto alla squadra di andare in campo con la mentalità necessaria per affrontare sfide di questo tipo: in caso di vittoria chiudere il campionato a +6 (Lazio 75, Inter 69); in caso di pareggio, invece, il distacco attuale resterebbe inalterato (Lazio 73, Inter 70).

Cosa può fare l'Inter per andare in Champions

E' semplice: deve vincere a Roma. Il colpo nel posticipo dell'Olimpico la porterebbe a quota 72 in classifica, agganciando così al quarto posto la Lazio. Con un esito del genere (il caso dell'arrivo a pari punti) a staccare il pass per la Coppa sarebbe la squadra di Spalletti in virtù del bilancio dei confronti diretti (all'andata finì 0-0).

Quand'è stata l'ultima che Lazio e Inter sono state in Champions?

Sette anni, nel calcio è come fosse una vita fa. L'ultima volta che l'Inter è stata in Champions risale alla stagione 2011/2012: allora i nerazzurri vennero eliminati dalla Coppa negli ottavi di finale dopo il doppio confronto con l’Olympique Marsiglia. Più recente, invece, la partecipazione della Lazio alla massima competizione continentale per club e fa riferimento alla stagione 2015/2016: in realtà i biancocelesti non arrivarono mai alla fase a gironi ma vennero eliminati ai playoff dal Bayer Leverkusen. Per ritrovare i capitolini ai nastri di partenza della fase a gruppi occorre andare indietro di ben 11 anni, alla stagione 2007/2008: allora la Lazio non superò lo sbarramento dei gironi chiudendo ultima alle spalle di Real Madrid, Olympiakos e Werder Brema.