La vittoria del Sassuolo sull’Inter, a San Siro, nella penultima giornata di campionato complica tremendamente la corsa alla Champions League dei nerazzurri e matematicamente qualifica per la Champions 2018-2019 la Roma, che avrà così la possibilità di sfidare le big d’Europa come ha fatto, magnificamente, in questa stagione. La Lazio domenica a Crotone ha il primo vero matchpoint. Inzaghi se vincerà in Calabria sarà con un turno d’anticipo in Champions, in caso di pareggio o di sconfitta dei biancocelesti l’Inter sarebbe ancora matematicamente in corsa per il quarto posto.

L’Inter adesso è davvero nei guai. Spalletti aveva detto che i suoi ragazzi dovevano vivere il match con il Sassuolo, che aveva paragonato a una semifinale da vincere per arrivare alla finale con la Lazio, ma la semifinale i nerazzurri l’hanno persa e all’Inter vincere contro la Lazio domenica 20 maggio potrebbe non bastare. La vittoria del Sassuolo sull’Inter ha ufficialmente dato la qualificazione in Champions alla Roma, che ora cercherà di blindare il terzo posto, per chiudere così per il quinto anno consecutivo sul podio. Adesso l’ultimo posto se lo giocano la Lazio e l’Inter.

Se la Lazio batterà il Crotone domenica, calcio d’inizio alle 15, sarà matematicamente in Champions e l’Inter sarà ovviamente quinta e in Europa League. Se la Lazio invece non riuscirà a vincere in casa del Crotone i giochi si chiuderanno nell’ultima giornata. Perché sia in caso di pareggio tra Crotone e Lazio che in caso di vittoria del Crotone sulla Lazio sarebbe ancora tutto in palio tra biancocelesti e nerazzurri.

Se dovesse finire in parità Crotone-Lazio, la squadra di Inzaghi salirebbe a quota 72 punti, l’Inter ne ha 69. In questo caso all’Olimpico la Lazio avrebbe due risultati a disposizione. E l’Inter sarebbe costretta a vincere per ottenere il quarto posto. Qualora vincesse l’Inter all’Olimpico, le due squadre chiuderebbero entrambe 72 punti, ma con il confronto diretto a favore l’Inter arriverebbe davanti alla Lazio.

Situazione pressoché identica anche nel caso la Lazio perdesse a Crotone, perché con questa ipotesi il vantaggio della Lazio rimarrebbe di due punti (71 vs 69) e Inzaghi avrebbe sempre due risultati a disposizione nell’ultima giornata, e all’Inter servirebbe solo vincere.