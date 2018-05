Novanta minuti da all-in. O la va o la spacca tanto per la Lazio quanto per l'Inter che domenica sera renderà visita ai biancocelesti nella sfida decisiva per un posto in Champions. Il pareggio della squadra di Simone Inzaghi a Crotone (2-2) concede ancora una possibilità alla formazione di Luciano Spalletti: con una vittoria all'Olimpico scalzerebbe i capitolini dalle prime quattro posizioni e conquisterebbe così il diritto di partecipare al sorteggio per la fase a gironi.

Cosa dice la classifica. Con il punto ottenuto allo ‘Scida' la Lazio sale a 72 punti ma non le basta per mettere al sicuro la quarta posizione (l'ultima necessaria per entrare in Champions). Detto della Roma che è già matematicamente qualificata in virtù della sconfitta dell'Inter sabato sera con il Sassuolo, i nerazzurri sono staccati di 3 punti dal quarto posto.

Quali risultati hanno a disposizione Lazio e Inter. Considerati i valori espressi dalla graduatoria, sta messa meglio la Lazio che dispone di 2 risultati su 3 (vittoria o pareggio). Mentre l'Inter ha la strada obbligata: deve fare bottino pieno a Roma per agganciare la quarta posizione.

Chi va in Champions in caso di Lazio e Inter a pari punti (72). E' l'ipotesi che si prefigura in caso di successo dei nerazzurri all'ultima giornata di campionato. In caso di arrivo a quota 72 della Lazio e dell'Inter a prevalere (e quindi a passare in Champions) è la squadra di Spalletti in virtù del bilancio favorevole negli scontri diretti: 0-0 all'andata, vittoria a Roma.

Quanto vale giocare la Champions. Partecipare alla fase a gironi equivale a mettere in cassa un piccolo tesoro. La sola qualificazione alla fase a gironi vale 15 milioni ma è solo una parte dei proventi destinati ad aumentare grazie a una serie di fattori quali sponsor, introiti da diritti tv e market pool, premi da risultati stagionali e risultati storici, incassi al botteghino. Variabili che porterebbero gli incassi oltre i 35 milioni di euro. E in caso di passaggio agli ottavi di finale arriverebbero altri 9.5 milioni. Ecco perché Lazio-Inter ha un valore fondamentale ben al di là del prestigio di classifica.