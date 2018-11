Erik Lamela sta vivendo un momento molto positivo al Tottenham. Il duttile centrocampista offensivo ex Roma anche nell'ultimo match di Champions ha garantito un contributo importante agli Spurs, entrando nella fase finale del match quando la doppietta di Kane ha permesso di ribaltare il risultato e ottenere 3 punti preziosi. Il Coco dunque è in gran forma e i problemi fisici del passato sembrano ormai un lontano ricordo. L'argentino non vede l'ora di affrontare l'Inter in un match decisivo per il prosieguo dell'avventura europea. Un'occasione per prendersi la rivincita dopo la rocambolesca sconfitta del Meazza.

Erik Lamela, rendimento da incorniciare con il Tottenham

6 gol e 2 assist in 12 presenze. Non male l'inizio di stagione di Erik Lamela. Il classe 1992 arrivato al Tottenham nel 2013 dalla Roma, sembra pronto a conquistarsi una maglia da titolare con continuità. Ai microfoni di Sky, l'argentino ha spiegato il perché del suo rendimento positivo dopo tante prestazioni altalenanti: "Sono contento per il momento che sto attraversando, mi sento bene. Non credo sia cambiato niente, adesso ho trovato più continuità e questo mi fa stare bene, mi godo ogni partita. Giocare a calcio per me significa tanto, sono felice quando gioco e mi godo tutto questo: nei momenti difficili si vuole sempre giocare, adesso lo sto facendo e quindi sono molto contento".

Tottenham-Inter sfida decisiva per gli ottavi di Champions, Lamela è pronto

Testa già al 28 novembre, quando il Tottenham si giocherà il tutto per tutto contro l'Inter. I nerazzurri che in passato hanno cercato a più riprese il Coco sul mercato nel match dell'andata ottennero un'eccezionale vittoria in rimonta in extremis. Lamela è già carico per il confronto con i nerazzurri che vale come uno spareggio per centrare gli ottavi di finale: "Al contrario di quanto avvenuto a San Siro, contro il Psv abbiamo fatto due gol importantissimi in chiave qualificazione agli ottavi di Champions. L’Inter? Ci attende una partita difficile, sappiamo di dover vincere e speriamo di riuscire a farlo".

La rimonta dell'Inter in casa contro il Tottenham, Lamela fa mea culpa

Oltre alla necessità di far punti c'è la volontà in Tottenham-Inter di prendersi una rivincita rispetto al match dell'andata. Una sconfitta difficile da digerire per gli Spurs che all'ultimo respiro furono raggiunti e battuti dai gol di Icardi e Vecino. Lamela fa mea culpa per quella gara: "Per come è andata a San Siro ce la prendiamo più che altro con noi stessi. E’ stato un peccato. Stavamo vincendo, e invece poi alla fine abbiamo buttato tutto via in 10 minuti. Tutto quello che di buono avevamo fatto prima. La prima partita del girone è sempre molto importante. Abbiamo cominciato male, ma adesso abbiamo più possibilità".