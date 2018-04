La rovesciata di Cristiano Ronaldo. E' da ieri sera che non si parla d'altro: quanto ha saltato da terra, che altezza ha raggiunto prima di battere a rete e segnare il raddoppio del Real Madrid. La curiosità morbosa di tifosi e appassionati è stata accontentata dai giornali spagnoli che hanno misurato le proporzioni di quella prodezza tecnica e balistica: 1.41 metri la distanza tra il corpo del portoghese e il rettangolo verde che diventano 2.38 metri aggiungendo anche la lunghezza della gamba protesa fino alla punta del piede.

Tutto molto bello, al punto da meritare la standing ovation di uno stadio intero, ma per gli inglesi della rivista FourFourTwo la chilena di CR7 è sì tra le prime 5 della classifica ma non sul podio.

La Top 10 delle rovesciate più belle

Comanda Zlatan, le posizioni sul podio

Secondo l'edizione online del giornale il primato va a Zlatan Ibrahimovic che a novembre del 2012 lasciò di stucco l'Inghilterra battuta 4-2 in amichevole con lo svedese autore di un pallonetto in rovesciata da quasi 40 metri rimasto nella storia. Secondo posto per il centrocampista tedesco del Liverpool che la Juventus insegue da tempo, Emre Can: suo il colpo che nel 2017 uccellò il portiere del Watford. Sul terzo gradino del podio non c'è CR7 ma l'ex milanista Philippe Mexes che nel 2012 esibì un pallonetto in rovesciata dal limite dell'area superando da 25 metri il portiere dell'Anderlecht.

CR7 solo quarto poi Negrete e Bressan

In che posizione si trova Cristiano Ronaldo? E' ‘solo' quarto nonostante il battage mediatico di queste ore. Alle sue spalle c'è Negrete, giocatore dell'Unam Pumas: più di 30 anni (1984) fa concesse alla platea un numero di prestigio pazzesco, prima controllò la sfera di petto e piede poi disegnò una traiettoria magica che incantò il numero uno del Puebla. In sesta posizione spicca l'italiano Mauro Bressan, centrocampista della Fiorentina, autore della rete spettacolare (sempre in rovesciata) contro il Barcellona nel 1999. Settimo posto per il giocatore del Queens Park Rangers, Trevor Sinclair (1997, durante la gara col Barnsley).

Ronaldinho, Rivaldo e Rooney in coda

Le ultime tre posizioni sono occupate da 3 campioni molto noti nel calcio europeo. L'ultimo in attività (e anche in graduatoria, è 10°) è Wayne Rooney che segnò un gol bellissimo al Manchester City nel 2011. Nono posto per Rivaldo che ai tempi del Barcellona (2001) suggellò la tripletta al Valencia con un gesto tecnico da incorniciare. Un gradino più sopra un altro funambolo: solo un ottavo posto per Ronaldinho contro il Villarreal (2006). Ma siamo così sicuri che questa classifica sia del tutto giusta?