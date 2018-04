Un gol di rapina, da centravanti d'area che ti castiga alla prima occasione, e un altro da cineteca. Tra le stelle della Champions la più brillante è Cristiano Ronaldo, sotto il cielo, laggiù, sulla terra c'è la Juventus che resta a guardare. Quando CR7 stacca da terra e vola sulla testa di De Sciglio per battere in rovesciata capisci che di fronte a quel marziano sbarcato sul rettangolo verde puoi solo inchinarti e applaudire. E' un campione vero, unico, straordinario, di quelli che in bacheca hanno cinque Palloni d'Oro (come Messi).

Doppietta a Torino (suggellata dal 3-0 di Marcelo), semifinale archiviata – perché allo stato dei fatti pensare a un'impresa dei bianconeri a Madrid è roba da matti – e riflettori tutti per lui, l'asso portoghese dei blancos che in questa edizione della Champions è giunto a 14 gol.

Credo che si tratti del gol più bello di tutta la mia carriera – ha ammesso Ronaldo ai microfoni del canale tematico del Real Madrid -. Una volta ne ho segnato uno simile in Nazionale e il pallone entrò dopo aver preso il palo, ma l'arbitro non vide. Questo però è molto più bello perché ho saltato molto in alto. Quando ho visto arrivare la palla mi sono detto ‘provaci' e l'ho fatto. devo dire che mi è andata bene.

Bellissima la prodezza tecnica, altrettanto il gesto atletico. Tutto il pubblico torinese si è alzato per tributare la standing ovation campione. E lui, dopo aver esultato per la gioia dei tifosi del Real Madrid, ha reso grazia in campo rivolgendosi ai sostenitori italiani della Juventus per la sportività mostrata e poi davanti alle telecamere, esprimendosi in perfetto italiano.

Quando tutto lo stadio rende un omaggio così è sempre una cosa speciale, soprattutto in una città come Torino dove ci sono stati grandi calciatori – ha aggiunto CR7 -. Ho sempre ammirato la Juventus, fin da piccolo, e vedere tutti quanti applaudire è stato il momento migliore della serata. Dico grazie a tutti.

Poco più tardi, raggiunto dal canale della Uefa, Ronaldo ha raccontato le ultime emozioni di una serata particolare, che lo ha visto ancora una volta protagonista assoluto. Come in finale a Cardiff, ha giustiziato la Juventus.