Tutto il mondo celebra la prodezza di Cristiano Ronaldo. A che altezza ha staccato? Quanto ha saltato da terra per colpire la palla? In Spagna hanno anche misurato le proporzioni di quel bellissimo gesto atletico che nel complesso è arrivato a quota 2.38 metri (compreso lo spazio da terra di 1.41 metri) prima che la palla calasse in picchiata nella porta di Gigi Buffon e sancisse la sconfitta della Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La ‘chilena' di CR7 è entrata a buon diritto nella storia del calcio internazionale, delle reti più belle che hanno segnato un'epoca e una gara, in particolare di quelle realizzate arrampicandosi in cielo con la bicicletta.

Tra gli autori di colpi del genere c'è (anche) Zlatan Ibrahimovic, da poco giunto in Major League dopo l'esperienza al Manchester United. All'attaccante svedese sono bastati una ventina di minuti per prendersi la scena e diventare protagonista assoluto dall'altra parte del mondo. Subito decisivo in campo con i Los Angeles Galaxy, dopo aver predicato ai tifosi di credere in lui e nelle sue qualità come un ‘dio del pallone', l'ex dei Red Devils non è rimasto insensibile a quanto accaduto nella sfida di Coppa giocata all'Allianz Stadium. Durante una trasmissione su Espn, Ibra ha fatto i complimenti a Ronaldo alla sua maniera…

Carino il suo gol, ma provi a farlo da 40 metri… (con chiaro il riferimento alla sua spettacolare rovesciata realizzata a novembre 2012 durante un'amichevole contro l'Inghilterra).

Una risposta alla Zlatan che riconosce sì la grandezza del campione portoghese ma non gli sembra il caso di esaltarlo più di tanto… in fondo, lui aveva colpi migliori (come dimostrato anche in occasione nel debutto di Los Angeles) peccato però non gli siano serviti per vincere quanto CR7 sia a livello individuale (ben cinque Palloni d'Oro) sia a livello di club, dove il maggior cruccio dello svedese è non aver mai sollevato la Champions.