È tempo di mercato per tutti, anche per una Lazio che, dopo l’incredibile Ko casalingo dell’ultima giornata contro l’Inter che le è costata la qualificazione in Champions, deve cercare di ripartire e costruire una squadra capace di fare bene in ciascuna delle tre competizioni nelle quali sarà chiamata in causa: Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Una stagione da preparare al meglio anche se non in forza di alcuni importantissimi addii, non ultimo quello di de Vrij e quelli probabili di Felipe Anderson e Milinkovic–Savic, con i milioni che potrebbero arrivare nella capitale come occasione da non perdere per Lotito e Tare per allestire una compagine davvero forte e finalmente pronta a raggiungere l’obiettivo Champions. Ma questo, come detto, non è solo il mercato delle big con tante squadre, dalla Spal all’Atalanta alla Fiorentina, a tentare di fare qualcosa per la prossima stagione.

Il mercato della Lazio, aspettando le cessioni: ecco Durmisi. Occhio alla trequarti

La Lazio, in attesa di conoscere il destino di Strakosha, su di lui i Liverpool, e del proprio gioiello Milinkovic–Savic, osservato dalle grandi d’Europa, Juventus compresa, è alla disperata ricerca di un erede di De Vrij, partito per Milano sponda nerazzurra, in grado di non far rimpiangere la fisicità e la forza dell’olandese. Nel mirino, lo statuario centrale del Celtic Glasgow, ex Manchester City, Boayata in scadenza nel 2019 e per il quale servirebbero 6 milioni di euro, il brasiliano classe ’98 del San Paolo Militao, sulle cui tracce ci sarebbe anche l’Inter, e Francesco Acerbi del Sassuolo per il quale sono stati offerti 5 milioni di euro più il cartellino del rientrante Cataldi con Badstuber dello Stoccarda, invece, come quarto nome della lista sul taccuino di Tare.

Un Tare che, per il pacchetto arretrato, vorrebbe aggiungere alla rosa due dei predetti elementi con Acerbi ed il belga fra i papabili rispetto agli altri due della wishlist del ds albanese. Intanto, la Lazio ha prelevato il terzino sinistro Durmisi dal Betis Siviglia per 6.5 milioni di euro assicurandosi un fluidificante mancino, buono anche a centrocampo per la colonna sinistra di Inzaghi. A centrocampo, invece, le attenzioni degli uomini mercato biancocelesti sono tutte per il talento del Liverpool Grujic sul quale però c’è da battere la concorrenza di Cardiff City e Galatasaray e su Diego Laxalt bravo sia come esterno nel 3-5-2 totale che nel ruolo di interno a sinistra nel centrocampo a cinque della Lazio. Sempre sulla mediana, restano vive le piste Fofana (Udinese), Romulo (Verona) e Freuler dell’Atalanta.

Già, quell’Atalanta che è proprietaria del cartellino del ‘Papu’ Gomez sogno proibito dell’estate biancoceleste, e che potrebbe approdare a Roma solo dopo l’addio di Felipe Anderson, il West Ham offre 35 milioni di euro, e dopo aver convinto, a suon di milioni, la strenua resistenza orobica. Una resistenza che potrebbe far stancare il ds Tare che, all’occorrenza, ha pure individuato altri possibili innesti, tutti dal Sud America: Luan del Gremio, Lucas Paqueta del Flamengo, Gonzalo Martinez del River Plate, Roger Guedes dell’Atletico Mineiro e Lucas Lima del Palmeiras.

in foto: la scheda di Weskey del Bruges in quota Lazio (Transfermarkt.it)

Davanti, infine, sembra cosa fatta l’affare che porterà a Roma Wesley col brasiliano pronto ad abbracciare il biancoceleste dopo i 12 gol stagionali in Belgio col Bruges. Piace, e pure tanto, Azmoun del Rubin Kazan attualmente in scena in Russia con il suo Iran.

Gli acquisti delle formazioni di medio-alta fascia

Nelle zone medio alte di classifica si sta muovendo bene, come di consueto, proprio l’Atalanta di Gasperini che, in attesa del prossimo campionato e del bis europeo, ha messo a segno i colpi Tumminello, Reca e Bettella prima di provare a portare a Bergamo altri profili di assoluto valore. Calciatori come i giovani Krunic, Varnier e Kouame che tanto hanno fatto bene lo scorso anno in Cadetteria ma anche prospetti più esperti e navigati quali Soriano (Villareal), specie in caso di addio di Freuler, Lazzari, per sostituire Spinazzola, e Defrel dalla Roma, per dare maggiore dinamismo all’attacco.

La Fiorentina, invece, pure al netto delle tante lusinghe del Napoli per Chiesa prova a resistere e a fare un mercato che possa replicare quello dello scorso anno: prospetti giovani e di talento. Come, Hancko, prelevato dallo Zilina, e come quelli seguiti con Pjaca, Soucek dello Sparta Praga, Nalini ed il sannita Brignola nel mirino del Ds Corvino. Ferme, invece, Sampdoria e Torino con entrambe le squadre che, al momento, hanno messo a referto pochi innesti: il centrale Colley dal Genk e Ferrari dal Bologna per i doriani, e Bruno Peres per i granata.

Doriani che, invece, puntano Cragno del Cagliari dopo l’addio di Viviano emigrato a Lisbona per sostituire Rui Patricio.

in foto: gli obiettivi di mercato del Frosinone (Transfermarkt.it)

Le zone basse: Spal in piena attività, neopromosse ferme al palo

Per quanto riguarda invece quelle che immaginiamo essere le zone basse del prossimo anno, buon avvio di mercato del Cagliari, del Bologna e del Chievo, brave a prendere calciatori d’esperienza come Srna (Cagliari), Djordjevic (Chievo) o Skorupski (Bologna), ma anche della Spal chiamata, come da manuale, a premiare e riscattare quei profili (Kurtic, Paloschi, Salamon, Viviani, Gomis) che, lo scorso campionato, hanno consentito la permanenza nella massima serie a Semplici e compagni con, in aggiunta, gli innesti dei terzini Fares e Dickmann rispettivamente dall’Hellas Verona e dal Novara, entrambe retrocesse, in B la prima, in C, la seconda.

in foto: i riscatti della Spal (Transfermarkt.it)

Attivissimo pure il Genoa che ha già concluso ben cinque affari con Piatek (KS Cracovia), Marchetti (Lazio), Criscito (Zenit), Lakicevic (Vojvodina) ed il portiere Vodisek dall’NK Lubiana a rappresentare la pietra angolare su cui fondare le future fortune del Grifone. Ferme al palo, invece, Frosinone, Parma ed Empoli con tante idee in testa ed ancora pochi contratti in mano.