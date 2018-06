L’esperienza italiana di Felipe Anderson volge al termine. Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il d.s. Gli Tare hanno incontrato i dirigenti del West Ham e hanno detto di sì alla ricca proposta degli ‘Hammers’ che hanno proposto 30 milioni di euro più 8 di bonus per il brasiliano, che in questa stagione ha fatto troppo spesso la spola tra il campo e la panchina.

La trattativa tra Lazio e West Ham. Inizialmente il club romano aveva chiesto 40-45 milioni di euro per Felipe Anderson. I londinesi hanno a disposizione, come tutte le squadre della Premier, un eccellente budget ma non volevano spenderlo in buona parte per il forte fantasista brasiliano. Le parti hanno trovato l’accordo e Felipe Anderson, lascia dopo cinque stagioni con 177 partite e 34 gol, la prossima settimana diventerà un giocatore del West Ham, che sta provando a cambiare pelle. I dirigenti hanno ingaggiato l’ex City Pellegrini, un allenatore votato al calcio moderno che ha bisogno di giocatori di qualità come il brasiliano, che potrà far effettuare il salto di qualità ai londinesi.

Il mercato della Lazio. Arriveranno tanti milioni dal West Ham, ma potrebbe essere ancora più ricca la Lazio in caso di cessione di Milinkovic-Savic, valutato 120 milioni di euro e obiettivo di Juventus e Manchester United. Quello che è certo è che la Lazio cambierà pelle nella prossima stagione. Innanzitutto va preso l’erede di Felipe Anderson. L’obiettivo principale è rappresentato da Sardar Azmoun, giocatore iraniano molto talentuoso, di ventitré anni, che milita con il Rubin Kazan. In avanti piace sempre il brasiliano Wesley del Bruges, autore di tredici gol nella scorsa stagione. Ci sono anche molti giocatori italiani nel mercato della Lazio. Nel mirino Acerbi, Romulo, La Gumina e anche l’ala del Sassuolo e della Nazionale Politano.