Le ultime notizie di calciomercato arrivano ancora una volta dalla Capitale. Dopo la Roma, che ha virtualmente ceduto Radja Nainggolan all'Inter, a catalizzare l'attenzione delle trattative in tempo reale è la Lazio che ha trovato l'accordo con il Papu Gomez – come riportato da Sky Sport. "Scusate il ritardo", verrebbe da dire considerato che già nell'estate scorsa l'esterno d'attacco argentino era stato vicino alla maglia biancoceleste. Qualcosa, però, è cambiato e adesso che ha in mano l'intesa con il calciatore il club di Lotito proverà a convincere anche l'Atalanta.

Le cifre dell'operazione. Al momento c'è distanza tra domanda (15 milioni) e offerta (10) ma le sensazioni sono positive e vincolate essenzialmente a una necessità: ovvero, non farsi trovare impreparati in caso di addio a Felipe Anderson. I contatti con il West Ham proseguono e, nonostante le schermaglie sulle cifre, le possibilità che il brasiliano lasci l'Italia e la Serie A sono buone. E il Papu Gomez è l'obiettivo numero uno per sostituirlo.

Dal Betis preso Riza Durmisi. L'atalantino, però, non è l'unica novità nel mercato della Lazio. Se per l'argentino c'è bisogno ancora di un po' di tempo perché le parti trovino reciproca soddisfazione, è cosa fatta Riza Durmisi: 24 anni, mancini naturale, laterale sinistro danese (ma di origini macedoni e albanesi), può essere impiegato nel ruolo di terzino oppure esterno di centrocampo (caratteristica che lo rende ideale per il modulo 3-5-2), è stato prelevato dal Betis Siviglia per 7 milioni di euro e guadagnerà uno stipendio di poco superiore al milione per i prossimi quattro anni (nel contratto c'è anche l'opzione per il quinto).

Il numero 7. Lo conserverà anche alla Lazio? Durmisi lo considera il suo numero fortunato, ragion per cui in tutte le squadre in cui ha militato ha scelto la maglia 17 ai tempi del Brondby mentre al Betis ha optato per la 14 – il doppio di sette.