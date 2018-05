E' partito il conto alla rovescia per il fischio d'inizio dei prossimi Campionati del mondo di calcio. Il 14 giugno in terra di Russia, prenderà il via la rassegna iridata a cui prenderanno parte 32 nazionali con buona pace dell'Italia, clamorosamente assente dopo il flop contro la Svezia nei playoff. Caccia alla Germania detentrice del trofeo, che proverà a ripetersi, impresa tutt'altro che semplice. Il Ct Joachim Löw a caccia di uno storico bis, ha già però portato a casa un riconoscimento virtuale che gli ha permesso di staccare tutti i suoi colleghi-avversari: è il selezionatore più pagato tra quelli dei Mondiali. E' lui dunque a guidare la classifica degli allenatori-Paperoni di Russia 2018.

Joachim Löw ct paperone di Russia 2018

Non rappresenta una sorpresa il fatto che Joachim Löw sia il commissario tecnico più pagato dei Mondiali 2018. Per lui stipendio di 3.8 milioni di euro a stagione. Una cifra importante per il campione in carica, con la Federcalcio tedesca che dopo l'exploit di Brasile 2014 ha deciso di blindare un allenatore che vanta numerosi ammiratori anche a livello di club. Uno di questi è il Real Madrid che nelle scorse stagioni sembrava pronto all'assalto, prima della riconferma a suon di trofei di Zinedine Zidane. E a proposito di francesi, al secondo posto ecco il ct dei Bleus Deschamps che ha sfiorato la vittoria degli ultimi Europei arrendendosi in finale al Portogallo. Per l'ex centrocampista e allenatore della Juventus 3.4 milioni a stagione. Stesso ingaggio per il brasiliano Tite che da quando ha preso le redini della Seleçao ha invertito la rotta di una squadra che si presenta in Russia ai blocchi di partenza tra le favorite.

Qual è l'allenatore meno pagato dei Mondiali 2018

Se Joachim Löw dunque è il re degli stipendi tra gli allenatori dei Mondiali, qual è il ct che incassa meno? Come evidenziato da FoxSports.it si tratta del selezionatore del Senegal Aliou Cisse che percepisce "soltanto" 200mila euro a stagione, 70mila euro in peno di quello della Polonia Nawalka. Tra gli altri ingaggi bisogna evidenziare quello del padrone di casa Cherchesov che incassa 2.5 milioni di euro a stagione, 400mila euro in meno dello spagnolo Lopetegui. Per il campione d'Europa Fernando Santos, ct del Portogallo, 2.2 milioni di euro.

Mancini nuovo allenatore dell'Italia con stipendio super

Pur non partecipando ai Mondiali, curioso il caso del nuovo ct dell'Italia che a meno di colpi di scena sarà Roberto Mancini. Dopo il via libera dello Zenit San Pietroburgo, presto i vertici della Figc e l'allenatore ex City s'incontreranno per mettere nero su bianco. Per lui si parla di un ingaggio che dovrebbe superare i 4 milioni di euro, anche grazie al sostegno economico degli sponsor. Una cifra importante per il tecnico che dovrà cercare di risollevare le sorti della Nazionale e che dunque incasserà più del campione del mondo Joachim Löw.

La classifica dei ct più pagati dei Mondiali

Aliou Cisse – Senegal – 200.000 €; Adam Nawalka – Polonia – 270.000 €; Mladen Krstajic – Serbia – 300.000 €; Óscar Ramírez – Costa Rica – 350.000 €; Nabil Maaloul – Tunisia – 350.000 €; Hernán Gómez – Panama – 400.000 €; Shin Tae-Yong – Corea del Sud – 450.000 €; Janne Andersson – Svezia – 450.000 €; Gernot Rohr – Nigeria – 500.000 €; Zlatko Dalic – Croazia – 550.000 €; Heimir Hallgrimsson – Islanda – 700.000 €; Herve Renard – Marocco – 780.000 €; Vladimir Petkovic – Svizzera – 850.000 €; Roberto Martínez – Belgio – 925.000 €; Akira Nishino – Giappone – 930.000 €; Age Hareide – Danimarca – 930.000 €; Juan Carlos Osorio – Messico – 1 M€; Ricardo Gareca – Perú – 1,1 M€; Bert van Marwijk – Australia – 1,2 M€; Juan Antonio Pizzi – Arabia Saudita – 1,4 M€; José Pékerman – Colombia – 1,5 M€; Héctor Cúper – Egitto – 1,5 M€; Óscar Tabárez – Uruguay – 1,7 M€; Jorge Sampaoli – Argentina – 1,75 M€; Gareth Southgate – Inghilterra – 1,9 M€; Carlos Queiroz – Iran – 1,9 M€; Fernando Santos – Portogallo – 2,2 M€; Stanislav Cherchesov – Russia – 2,5 M€; Julen Lopetegui – Spagna – 2,9 M€; Tite – Brasile – 3,4 M€; Didier Deschamps – Francia – 3,4 M€; Joachim Low – Germania – 3,8 M€