Il nome di Aleksandr Golovin (oltre a quello di Cancelo) stella della Russia che ha già brillato nell'esordio ai Mondiali ha catalizzato l'attenzione è senza dubbio quello gettonato nelle ultime ore di calciomercato della Juventus. Juventus che però sta seguendo anche altre piste in termini di trattative, intenzionata a puntellare la rosa in vista anche di possibili cessioni importanti come potrebbe essere quella di Gonzalo Higuain. A tal proposito ecco nelle ultime news di mercato è rispuntato con decisione il nome di un vecchio pallino di mercato come Edinson Cavani, oltre a quello di un giovane talento come Bridge Nilu.

Calciomercato Juventus, le ultime notizie sulle trattative per l'attacco

Per l'attacco della Juventus tutto dipende dalla posizione di Higuain. Se il Pipita dovesse decidere di cambiare aria (la Juventus come confermato da Allegri e Marotta, si priverebbe dell'argentino solo a fronte di una sua richiesta), allora i bianconeri dovrebbero tentare l'assalto ad un nuovo bomber. Nelle ultime ore di calciomercato ha ripreso consistenza la pista Cavani: secondo quanto riportato da Sportmediaset la Vecchia Signora starebbe monitorando con attenzione la posizione del Matador, al centro di voci relative ad una possibile cessione soprattutto per far quadrare i conti del Psg, in vista del bilancio 2018, dopo le mancate sanzioni dell'Uefa sul precedente.

Cavani-Juventus, perché l'operazione di mercato si può fare

L'uruguaiano al momento concentrato sul mercato, in passato ha spesso e volentieri ribadito di non essere disposto a dire sì ai bianconeri, per un'operazione che sarebbe un tradimento al Napoli. Chissà però che di fronte all'offerta giusta (contratto importante, inferiore rispetto a quello attuale ma più lungo, e 60 milioni al Psg), anche la sua posizione possa ammorbidirsi, con la Juve che dopo anni riuscirebbe dunque a piazzare il colpo Matador.

Bridge Ndilu, chi è l'ultimo obiettivo del calciomercato della Juve per l'attacco

Attenzione però anche ad un altro profilo nel mirino della Juventus, molto diverso per anagrafe ed esperienza rispetto a Cavani. Si tratta del baby Bridge Ndilu, talento 17enne dello Stade Lavallois, squadra che milita nella terza divisone francese. Secondo "Ouest France", il talentino ha intrigato gli osservatori della Juventus in occasione di un'amichevole della nazionale under 18 transalpina contro l'Italia. Punta centrale, forte fisicamente ha una valutazione di mercato di circa 4 milioni di euro.

in foto: Foto Whoscored.com

Dall'Inghilterra, trattativa per van Aanholt

E a proposito di nomi nuovi, ecco che nel calciomercato della Juventus è spuntato il nome del classe 1990 del Crystal Palace, Patrick van Aanholt. Duttile esterno olandese, secondo quanto riportato dagli inglesi di The Sun, potrebbe essere una pedina molto utile sulla sinistra, capace di alternarsi con Alex Sandro. Per lui servirebbero 28 milioni, una cifra tutt'altro che bassa per un calciatore che oltre ad essere abile in fase di copertura, garantisce anche spinta offensiva.

Juventus, calciomercato in uscita: ecco chi potrebbe essere ceduto

Non solo acquisti nel calciomercato della Juventus, ma anche cessioni. Al momento il principale indiziato è Stefano Sturaro per il quale la Juve ha detto no a 13 milioni del Leicester. L'ex Genoa potrebbe partire, come annunciato dal suo agente a Juvenews.eu, ma solo per una cifra di almeno 20 milioni di euro. Gli altri calciatori in uscita sono Mandragora e Cerri, per i quali i bianconeri sono intenzionati a sfruttare la nuova formula di "recompra": il Genoa insiste per il centrocampista, mentre sull'attaccante ci sono Cagliari e Parma. Attenzione anche a Rugani nel mirino del Chelsea, e a Pjaca che potrebbe essere utilizzato come contropartita o nell'affare Cancelo con il Valencia, o in quello per Chiesa con la Fiorentina.