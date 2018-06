La Juventus e Massimiliano Allegri hanno grande fiducia nelle qualità e soprattutto nelle potenzialità di Daniele Rugani. Nonostante questo e un contratto che parla chiaro (fino al 2021 in bianconero), il difensore classe 1994 continua ad essere al centro di numerose voci di calciomercato. Le ultime sono quelle che riguardano l'interesse del Chelsea nei confronti di un ragazzo che in Blues potrebbe anche ritrovare il suo mentore Maurizio Sarri che gli ha permesso di presentarsi sul palcoscenico calcistico italiano grazie all'esperienza all'Empoli.

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato l'interesse del Chelsea su Rugani

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe deciso di muoversi per Daniele Rugani. Nella giornata di ieri infatti il procuratore del difensore ha incontrato la dirigenza della Juventus per fare il punto della situazione sul suo futuro. L'entourage del centrale avrebbe comunicato ai vertici della Vecchia Signora l'interesse del Chelsea. Un sondaggio per ora e nulla più, anche per capire la reazione della Juventus e se c'è o meno, di fronte a quella che potrebbe essere un'offerta vantaggiosa, la volontà di privarsi di Rugani.

Rugani al Chelsea, potrebbe ritrovare Sarri

E chissà che dietro il sondaggio del Chelsea, non ci sia proprio un grande estimatore di Daniele Rugani ovvero Maurizio Sarri. Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell'accordo in dirittura d'arrivo tra l'ormai ex mister del Napoli e i Blues. Ecco allora che proprio l'allenatore di Figline potrebbe gradire e non poco un arrivo allo Stamford Bridge di quel giovane centrale che ha fatto cresce dal 2013 al 2015 in quel di Empoli.

in foto: Foto Sofascor.com

Cosa farà la Juventus sul mercato con Rugani

Al momento non ci sono i margini per un discorso relativo alla cessione di Daniele Rugani. Anche nella stagione ormai archiviata, che sarebbe dovuta essere quella della consacrazione per il classe 1994, sono arrivate poche presenze da titolare per il giocatore. Quest'ultimo vorrebbe maggiori garanzie sul suo futuro, con la Juventus che vuole assolutamente continuare a puntare su di lui, aspettandosi un'ulteriore crescita che gli permetta magari di diventare con Caldara la coppia dei difensori titolari, eredi di Barzagli e Chiellini.

Le ultime notizie di calciomercato per la difesa della Juventus

In regime di calciomercato però sono pochi i giocatori incedibili, motivo per cui anche la Juve prenderà in esame eventuali offerte, magari superiori ai 30 milioni di euro (la valutazione del ragazzo si aggira sui 25 milioni di euro). Tutto dipenderà anche dalle altre mosse dei bianconeri in termini di trattative: con l'arrivo di Caldara e la probabile partenza di Benatia (che piace al Marsiglia), difficilmente la Juve si libererà di un giovane come Rugani anche alla luce dell'età ormai non più giovanissima di Chiellini e Barzagli. Sul fronte delle entrate continua il pressing su De Ligt, anche se l'Ajax spara alto per il talento olandese