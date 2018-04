Le scelte di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sulle probabili formazioni da schierare nel posticipo che sarà diretto dall'arbitro Rocchi e che può decidere l'assegnazione dello scudetto. Napoli e Juventus si affrontano domenica sera, 22 aprile, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: una data e un appuntamento cerchiati in rosso sul calendario dei tifosi e della programmazione tv che racconterà in diretta il big match della 34sima giornata di campionato. La partita verrà trasmessa in chiaro (solo per abbonati) e sui canali Sky e Mediaset Premium (e anche in streaming sulle piattaforme online di riferimento Sky Go e Premium Play).

I pronostici e le quote delle agenzie di scommesse

Le quote della agenzie di scommesse, però, dicono altro e, nel generare i pronostici, tengono conto di una variabile essenziale: in casa la Juventus è imbattibile. Motivo per il quale nel confronto delle quote proposte relativamente all'esito ‘1X2' c'è un sostanziale equilibrio verso il basso in caso di vittoria dei padroni di casa. Di poco più alte (ma anche qui molto simili) quelle che fanno riferimento all'ipotesi del pareggio. A quanto è pagata la vittoria del Napoli? Quasi il doppio della quota attribuita alla Juventus, con Unibet che azzarda un 4 volte la posta rispetto al 3.65 di Sisal.

in foto: Le quote delle scommesse su 1X2 di Juventus–Napoli (fonte superscommesse.it)

Juve-Napoli, il raffronto delle quote sul risultato esatto

Quanto al risultato esatto, la quota sale se si decide di puntare tutto sulla vittoria del Napoli, magari con un numero di reti tale da prefigurare una vera e propria disfatta per la Juventus in casa. Situazione difficile da ipotizzare, considerato che finora c'è voluta una grande prova di Cristiano Ronaldo per rifilare ben 3 gol in casa alla formazione di Allegri. Sarà in grado la squadra di Sarri di fare una cosa del genere? Adesso che è tornato anche Milik a disposizione non mancano le alternative in attacco e soprattutto la profondità e il peso negli ultimi sedici metri. Una vittoria secca del Napoli a Torino con 3, 4 gol di scarto (e senza subirne) può valere da una quota minima di 41 a una massima di 181.

La quota del risultato esatto 1-3

Interessante il valore delle quote sul risultato di 1-3, un'ipotesi che quasi tutte le agenzie di scommesse ritengono ‘possibile' al punto da proporre all'utenza (come si evince nel confronto delle quote di superscommesse.it) una valutazione media e abbastanza uniforme: 33, massimo 34 volte la posta.

La quota delle scommesse sul (primo) marcatore

C'è ancora un dettaglio da tenere in considerazione e fa riferimento al primo marcatore del match e ai marcatori in generale. Nel primo caso (categoria ‘primo marcatore') Dybala e Higuain hanno la stessa valutazione a 6,50; seguono a 8,50, Mandzukic, Mertens e Milik. Quote che non tengono conto delle scelte di formazione di Sarri e Allegri.

Higuain e Hamsik quasi sempre a segno in Juve-Napoli, le quotazioni sui gol

Gonzalo Higuain, ex di turno, non ha mai risparmiato dispiaceri al Napoli. Così come spesso Hamsik è stato cecchino contro la Juventus. Per la sfida di domenica sera i bookmaker hanno bancato anche le quote sui loro gol. Una rete del Pipita viene data come molto probabile e pagata a 2.30, leggermente più alta la quota (4.00) per lo slovacco. Una doppietta dell'attaccante argentino vale 7.50, mentre ha una quota alta (22.00) quella del capitano azzurro.

Juve a +4 sul Napoli nello scontro diretto

Sono quattro i punti di distanza tra bianconeri e azzurri, vantaggio che s'è ridotto nel turno infrasettimanale, quando la rovesciata di Simy (prodezza alla Cristiano Ronaldo in Champions) ha bloccato sul pareggio la ‘vecchia signora' – che a Crotone era forte dell'1-0 segnato da Alex Sandro – e il poker di reti servito all'Udinese da Insigne, Albiol, Milik e Tonelli ha rilanciato le ambizioni di rimonta dei partenopei.

Scontri diretti, classifica avulsa: perché al Napoli vincere con la Juve non basta

Quattro punti sulla carta ma in realtà il gap è di 5. Perché? La Juventus ha dalla sua il vantaggio acquisito all'andata al San Paolo: nel bilancio degli scontri diretti, al momento, è favorita grazie al successo per 1-0 (gol di Higuain) in trasferta. Per annullarlo del tutto – evitando anche il conteggio dettagliato della differenza reti nei 180 minuti – i campani devono vincere a Torino con almeno 2 gol di scarto. Cosa significa? Che in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione fattori del genere potrebbero assegnare il titolo ai bianconeri.