Juventus-Napoli è la gara più attesa della stagione 2017/2018: domenica sera potrebbe essere assegnata una buona fetta del scudetto e vedrà bianconeri e azzurri all'Allianz Stadium darsi battaglia per il conseguimento del titolo. La classifica dice che si partirà dal risultato di uno a zero per la Vecchia Signora in virtù del risultato all'andata con goal del puntuale Gonzalo Higuain, ormai sono a 5 le segnature contro la sua ex squadra, e per mettere in equilibrio questa situazione il Napoli dovrebbe vincere con lo stesso risultato a Torino. In pratica, la squadra campione d'Italia in carica potrebbe accontentarsi anche un pareggio visto il vantaggio di 4 punti e mezzo. Ma andiamo a vedere i particolari del regolamento.

Cosa dice il regolamento in caso di arrivo a ‘pari punti'?

La domanda ricorrente tra i tifosi dopo il passo falso di Crotone della Juve e il ritorno del Napoli a – 4 riguarda un possibile arrivo a pari punti a fine campionato. In base a quali criteri verrà assegnato lo scudetto? Tutto dipenderà dalla gara di domenica perché se dovesse esserci questo arrivo al traguardo in coppia allora gli azzurri dovranno cercare di pareggiare la sconfitta maturata al San Paolo. Gli altri parametri da prendere in considerazione, oltre ai punti raccolti negli scontri diretti, sono questi:

– differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità)

– differenza reti generale (59 a 47 per la Juve)

– maggior numero di reti segnate in generale (78 per la Juve, 70 per il Napoli)

– sorteggio

In poche parole il Napoli è costretto a vincere con almeno due goal di scarto per assicurarsi lo scudetto in caso di arrivo a pari punti alla trentottesima giornata o almeno portarsi a casa i 3 punti per lottare fino alla fine e sperare in un passo falso della Juventus in casa dell'Inter o della Roma ma per gli azzurri non vi sarà margine d'errore alcuno. In caso di successo per 0-1, 1-2, etc la squadra di Sarri potrà ribaltare l'attuale svantaggio solo aumentando la propria differenza reti e sperando, allo stesso tempo, che la Juve riduca la propria differenza reti.