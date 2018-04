Lavori in corso, sia in casa Juventus che in casa Napoli: il big-match che vale lo scudetto non può permettere passi falsi, errori di valutazione, superficialità o altro. La massima attenzione, la cura dei dettagli, l'accento sui particolari. Così Allegri e Sarri si stanno studiando a distanza in attesa di incrociare le proprie armi sportive allo Stadium. Dove si vivranno 90 minuti di pura adrenalina.

Per questo, i due allenatori in queste ore valutano soluzioni differenti da presentare in campo, magari soprendendo, di certo nella convinzione di trovare le migliori a disposizione. Massimiliano Allegri inizia a pensare seriamente alla formazione da mandare in campo e in questo senso avrebbe pronta una scelta a sorpresa: Paulo Dybala si avvia verso l'esclusione, con il tridente d'attacco che potrebbe essere composto da Mario Mandzukic, Douglas Costa e Gonzalo Higuain.

Contro il Napoli potrebbero esserci dunque dal primo minuto sia Mandzukic che Pjanic. Buone notizie in casa Juventus a poco più di 48 ore dalla sfida scudetto dell'Allianz Stadium: l'attaccante croato e il centrocampista bosniaco hanno infatti lavorato parzialmente con il gruppo e le loro condizioni sono migliorate rispetto ad alcuni giorni fa.

Notizie positive per il tecnico bianconero che così potrà avere maggior scelta a ridosso della sfida che vale una intera stagione. Il +4 al Napoli impone attenzione ma soprattutto buon senso: allo Stadium deve scendere in campo una formazione perfetta, nelle condizioni atletiche e mentali senza lasciare chance all'avversario. Vincere vorrebbe dire chiudere il discorso tricolore una volta per tutte.

La Juventus, dunque, potrebbe presentarsi senza l'HD, cioè Higuain – Dybala la coppia d'attacco che già in passato ha reso molto bene. L'argentino si potrebbe accomodare in panchina con Allegri che sceglierebbe maggior fisicità al dinamismo puro della Joya per mettere in apprensione la retroguardia napoletana e creare più di un problema a Pepe Reina.