Comprare si, ma non per usufruirne a gennaio. E’ da sempre stata questa la filosofia della Juventus e siamo certi continuerà ad essere così ancora per molto tempo. Sfruttare il mercato di gennaio per mettere poi solo a punto le trattative da mettere nero su bianco a giugno ha da sempre caratterizzato le strategie della dirigenza bianconera che pensa sempre al futuro. Anche per questa sessione di mercato infatti, la Juventus non dovrebbe far registrare nuovi acquisti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Neanche dal punto di vista delle cessioni, al momento la squadra campione d’Italia non sembra intenzionata a cedere nessuno in questa finestra di trasferimenti. E allora su quali profili si stanno muovendo Marotta e Paratici per sistemare la squadra bianconera in vista della prossima stagione? Andiamo dunque a vedere tutti i movimenti attuali, in prospettiva futura della Vecchia Signora che da 7 anni ormai continua a sorprenderci anche dal punto di vista delle scelte di mercato.

Trattative avviate e ancora aperte in questa sessione.

In attesa dunque che arrivi il mese di giugno, quindi il termine della stagione, la Juventus avrebbe praticamente già chiuso per Kwang-Song Han in bianconero. Il bomber nordcoreano di proprietà del Cagliari, oggi al Perugia, “annunciato” di fatto da Marotta qualche giorno fa, è da tempo fra gli obiettivi della Juventus.

Con il rientro in Italia del presidente dei sardi Tommaso Giulini, i due club hanno in agenda un summit a Milano. L’incontro servirà alle dirigenze per impostare, e magari chiudere, lo scambio tra attaccanti a cui si sta lavorando da qualche giorno, ovvero Han alla Juve e Alberto Cerri al Cagliari.

Ma la Juventus non ha intenzione di fermarsi ad Han, perchè oltre ad Emre Can, atteso al più presto alla firma sul contratto per vestire la maglia bianconera a partire dal termine della stagione, per rinforzare il centrocampo, uno dei nomi più caldi è quello di Nicolò Barella, classe '97 che sta facendo impazzire Cagliari in una stagione per lui da urlo. I bianconeri sono in pole per Barella e puntano a bruciare la concorrenza per assicurarselo al più presto.

Continua la caccia al vice Buffon.

La Juventus però ha un obiettivo ben preciso in testa: cercare un vice di Szczesny in vista del possibile addio al calcio di Buffon a fine stagione. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da Belgio, uno dei portieri che la Juve starebbe seguendo per inserirlo nella rosa sarebbe Lillo Georges Rosolino Guarnieri, giovanissimo estremo difensore che veste la casacca dello Standard Liegi. Classe 2002, Guarnieri ha origini italiane e su di lui ci sarebbero da registrare anche gli interessi di Monaco e Inter.

in foto: Il profilo del giovane portiere Guarnieri (Transfermarkt)

I nomi sono davvero tanti dunque, da Oblak a Courtois, passando per Kepa e ovviamente Donnarumma, Marotta e Paratici lavorano per arrivare quanto prima al giocatore giusto per fare da vice a Gigi. Si ragiona sull'usato sicuro, dunque. Meglio se a parametro zero. Da dimenticare le ipotesi Marchetti o Mirante all'ombra della Mole, si lavora in questo momento soprattutto su Consigli in scadenza di contratto dal Sassuolo. Nessun contatto diretto ma antenne dritte anche a proposito di un altro svincolato di lusso, che risponde alla pazza idea Pepe Reina. Perin del Genoa si è candidato.

Obiettivi per giugno: spesa all’Arsenal.

In attesa di capire anche la situazione riguardante Praet per cui sembra esserci stata una frenata brusca con la Sampdoria, soprattutto dopo che la Juventus avrebbe voluto inserire nella trattativa anche Torreira (su cui c’è forte l’interesse dell’Atletico Madrid), il nome nuovo per la fascia destra invece è quello di Héctor Bellerín. Lo spagnolo potrebbe infatti presto lasciare Londra.

Il terzino destro dell'Arsenal, è da tempo nel mirino della Juventus, che potrebbe presto fare un tentativo per portarlo a Torino. La chiave con cui Marotta e Paratici proveranno a convincere lo spagnolo è la Champions League: la squadra di Wenger rischia seriamente, visto l’andamento in Premier League, di non accedervi e Bellerín sarebbe tentato dall'idea di giocarsi da protagonista la massima competizione europea per club.

in foto: La carriera e il rendimento stagionale di Bellerin (Transfermarkt)

Dall'Inghilterra sono sicuri: la Juve punta forte sull'esterno classe '95. Ma la spesa all’Arsenal potrebbe non fermarsi qui. Già, perchè nonostante le parole di Wenger di qualche giorno fa hanno di fatto tolto dal mercato Ozil per questa sessione di gennaio, la sensazione è che la Juventus farà di tutto per portarlo a Torino a giugno prima che si scateni attorno al tedesco un’asta insostenibile. Da tenere sotto osservazione anche Darmian su cui da tempo c’è la Roma che avrebbe anche chiesto informazioni al Manchester United per un prestito già in questa sessione di gennaio.