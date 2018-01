La Juventus è sulle tracce di Mesut Özil. Questo è stato riportato da diversi media britannici negli ultimi giorni e, se dovesse rivelarsi vero, si tratterebbe di un colpo davvero importante. Il trequartista tedesco è stato insistentemente cercato dal Manchester United, che vorrebbe regalare a Mourinho uno dei tanti top player in scadenza il prossimo 30 giugno, ma l'inserimento dei bianconeri potrebbe cambiare le carte in tavola.

A Torino, il jolly offensivo dei Gunners troverebbe diversi compagni di nazionale come Sami Khedira, Benedikt Höwedes ed Emre Can, ormai prossimo alla firma con la Juventus. Comincia a prendere forma una Juventus sempre più in versione "tedesca".

Howedes riscattato, Khedira rinnova e Can arriva a giugno.

Nelle ultime settimane la società bianconera ha fatto sapere che riscatterà Benedikt Höwedes anche se il difensore non giocherà le 25 partite stagionali che renderebbero obbligatorio il suo acquisto e Sami Khedira ha fatto sapere di voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2019. Segnali molto positivi per il club campione d'Italia che ha sciolto gli ultimi dubbi anche sull'arrivo di Emre Can, che arriverà a Torino a giugno e firmerà un quinquennale a 5 milioni di euro.

Ozil nel mirino della Juventus.

Secondo quanto annunciato dal Daily Mail la Juventus vorrebbe regalarsi un altro asso per la prossima stagione e il nome su cui si sono posati gli occhi della dirigenza bianconera è quello di Mesut Özil. Il trequartista tedesco non rinnoverà il contratto con l'Arsenal e sta valutando tutte le offerte sul tavolo. C'è molto da lavorare sull'ingaggio dell'ex Real Madrid perché, al momento, Ozil guadagna quasi dieci milioni di euro netti a stagione. La Juventus farà di tutto per avvicinarsi a quella cifra e per poter regalare ad Allegri l'ennesimo campione.