L’eliminazione anzitempo dalla Champions League ha creato malumori all’interno della Juventus. E’ inutile negarlo, parlano i numeri, i fatti e le reazioni dei tifosi. Il possibile addio, già dal prossimo anno, di Ronaldo, al momento sembra essere scongiurato. Ma il popolo bianconero non può comunque dormire sonni tranquilli. Oltre a Dybala, che non ha lasciato il segno in questa annata, potrebbe salutare Torino anche Miralem Pjanic. Arrivato come colpaccio, qualche anno fa dalla Roma, il bosniaco potrebbe essere l’altro sacrificato della Juventus che starebbe puntando forte su altri obiettivi, consapevole anche dell’addio, ormai quasi certo, di Sami Khedria.

Un centrocampo da rifondare che pone le sue basi sul già certo acquisto di Aaron Ramsey dall’Arsenal, ufficializzato dalla società a parametro zero. Abbiamo dunque provato a capire quali potrebbero essere i sostituiti di Pjanic facendo una cernita e isolando cinque nomi che al momento sembrano i più papabili. Non c’è Zaniolo, che è un discorso a parte rispetto a Pjanic.

Rabiot sembra essere sempre più vicino

Dalla Spagna hanno lanciato la bomba che ha fatto sobbalzare i tifosi della Juventus: “Paratici ha in pugno Rabiot”. E’ stato questo, a inizio aprile, il titolone di Marca che sottolineava la strategia, a fari spenti, dei bianconeri, che sembravano aver abbandonato da tempo la pista che portava al francese considerandolo già promesso sposo del Barcellona. E invece sembra non essere così.

in foto: La carriera e la stagione attuale di Rabiot (Transfermarkt)

Secondo quanto riportato dai media spagnoli infatti, il dirigente juventino vorrebbe o avrebbe già approfittato dei tentennamenti delle due big spagnole dovuti ai continui rilanci della madre e agente di Rabiot, Veronique, nota per essere stata tra le responsabili della rottura del giocatore col Psg. Per convincere il classe '95 però servirà un'offerta molto alta e i campioni d'Italia sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio simile a quello proposto inizialmente dal Barça, cioè di circa 10 milioni di euro a stagione. Il suo valore di mercato attuale è di 35 milioni di euro.

La Juventus resta vigile su Kante

Simbolo del miracolo Ranieri con il Leicester, nel 2016, trionfatore con la Premier League delle Foxes, N’Golo Kante, dopo il fallimento Sarri, che comunque potrebbe approdare in finale di Europa League, sarebbe in uscita dal Chelsea. Al Leicester ha vinto una Premier da mediano al fianco di Drinkwater, con i Blues di Conte ha fatto il bis da mediano al fianco di Matic, con la Francia ha conquistato una Coppa del Mondo da mediano al fianco di Pogba: Sarri invece lo ha sempre visto come una mezz’ala in una linea a tre, con l’insostituibile Jorginho in cabina di regia.

Come risultato sono aumentati i gol e gli assist, ma a mancare è l’equilibrio e la costanza dati da quell’infaticabile mastino. A 28 anni, potrebbe essere quel mix di imprevedibilità ed esperienza ottimali alla Juventus per poter ambire alla Champions subito dal prossimo anno. Ostacolo? Il prezzo sparato alto dal Chelsea: almeno 100 milioni di euro!

Ndombele è il nome più razionale

Si sta già creando una sorta d’asta, al quale la Juventus partecipa solitamente solo se veramente interessata al calciatore. Certo, tutti i discorsi relativi ai sostituti possibili di Pjanic sarebbero da rinviare all’ufficialità della conferma o meno in bianconero di Allegri, e quindi di un progetto tecnico ben studiato. Da questo punto di vista la Juventus ha le idee chiare: qualunque allenatore ci sarà per la prossima stagione, dovrà già avere una struttura di squadra ben consolidata.

in foto: I dati relativi a Tanguy Ndombèlè (Transfermarkt)

E allora ecco che, City a parte, i discorsi per portare Ndombelè dal Lione in Italia sono apertissimi. La Juventus ha fatto già la sua offerta per il centrocampista del Lione mettendo sul piatto dei francesi un’offerta pari a 50 milioni di euro, respinti però dal club francese. Ci vorrà ancora uno sforzo maggiore per provare a chiudere un affare, che però a molti, sembra essere solo che un piano B.

Quel sogno di Paratici chiamato Pogba: che intreccio col Real

I rapporti tra la Juventus e Zidane sono ottimi, questo si sa. Già quel contratto di collaborazione dell’attuale tecnico del Real, tornato a Madrid per risolvere i guai di una stagione da dimenticare per le Merengues, avevano fatto capire che sarebbe potuto essere lui l’allenatore della Juventus nel prossimo anno. Ma così non è stato e allora i bianconeri stanno cercando di sfruttare anche gli ottimi rapporti con il francese per strappare qualche trattativa importante sotto l’occhio vigile di Perez. Il nome che accomuna Zidane, la Juve e il Real, è quello di Paul Pogba.

Il grande sogno di Paratici che vorrebbe riportare il francese in Italia. Ma come detto non è facile proprio perchè dietro che il Real che ha grande voglia di spendere. Zidane però vorrebbe però anche Pjanic e se il Real offrisse non meno di 60 milioni, l'affare potrebbe anche andare in porto, magari con l'inserimento di una contropartita gradita a Paratici, come Isco o Kroos, che da tempo sono nel mirino della Juve.

Milinkovic-Savic è il nome che si fa con maggiore insistenza

Il famoso fogliettino dimenticato da Paratici in un ristorante, qualche tempo fa, svelò i piani d’acquisto futuri della Juventus. In cima alla lista del dirigente juventino, c’era anche Milinkovic Savic, con i vari Zaniolo e Chiesa a corredo. Il centrocampista della Lazio, che sembrava essere già vicino ai bianconeri la scorsa stagione, oggi, dopo i risultati non esaltanti dei biancocelesti, nonostante la qualificazione in finale di Coppa Italia, sembra essere nuovamente obiettivo bianconero.

in foto: Il valore di mercato in calo di Milinkovic–Savic in un anno (Transfermarkt)

Claudio Lotito, presidente della Lazio, sparò una cifra molto alta per cedere il suo campione: 150 milioni di euro. Ad oggi però, considerando però anche la stagione n po’ in ombra del serbo, il prezzo potrebbe scendere notevolmente. Con i soldi di Pjanic si potrebbe finanziare l’acquisto del giocatore anche con cifre che toccherebbero gli 80/90 milioni di euro. Giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di qualunque allenatore e quindi affare totalmente da considerare anche in caso di addio anticipato di Massimilano Allegri.