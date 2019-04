La Juventus ha bisogno di giocatori diversi per vincere la Champions League. Non si tratta solo di acquisti veri e propri, ma al tecnico Allegri servono calciatori con caratteristiche diverse per dare l’assalto al trofeo tanto agognato. Il sogno di mercato dei bianconeri è rappresentato da Federico Chiesa. I Campioni d’Italia hanno un piano e cercheranno di metterlo in atto rapidamente perché la concorrenza è molto forte.

Anche il Bayern Monaco segue Chiesa

La Juventus da tempo segue Federico Chiesa. Ora che lo scudetto è stato vinto matematicamente e la Champions non è più un obiettivo le attenzioni massime sono riservate al calciomercato. Il d.s. Paratici dopo il match con i viola che ha dato ufficialmente il titolo numero 35 non si è sbilanciato e parlando di Chiesa ha detto: “Lui è oggettivamente bravo, non avevamo bisogno di vederlo oggi”. Ufficialmente l’uomo mercato si è nascosto, ma la Juve sta già lavorando per convincere la Fiorentina e vincere la concorrenza del Bayern Monaco.

L’offerta della Juventus per Federico Chiesa

Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’ la Fiorentina valuta Chiesa 100 milioni di euro. La Juventus avrebbe già pronta un’offerta molto importante. I dirigenti bianconeri pensano a 70 milioni di euro più due calciatori controllati dalla Juve e cioè Riccardo Orsolini che è cresciuto molto in queste settimane e Rolando Mandragora. I due totalmente valgono più di trenta milioni. Dunque una proposta molto ricca perché è vero che la Fiorentina perderebbe un campioncino, ma avrebbe due calciatori giovani e già esperti e incasserebbero decine di milioni.

Obiettivo Milenkovic

Dalla Fiorentina la Juventus potrebbe anche prelevare Nikola Milenkovic, a segno allo Stadium nel match scudetto, difensore serbo che può giocare sia sulla destra che al centro. Difficile però pensare che nella stessa sessione di mercato i bianconeri acquistino due dei gioielli della Fiorentina, anche se Paratici sa di dover prendere almeno un difensore centrale.