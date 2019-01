Juventus-Chievo è la partita che chiude il programma della 20a giornata della Serie A 2018-2019. Fischio d'inizio oggi lunedì 21 novembre alle ore 20.30 per l'incrocio tra la capolista della classifica e il fanalino di coda. Obiettivo vincere per la squadra di Allegri per rispondere al Napoli e tornare a più 9 sulla seconda della classe, ma attenzione alla formazione clivense che ha giovato della cura Di Carlo ed è reduce dal successo pesante nello scontro diretto contro il Frosinone. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Chievo.

Dove vedere in tv e streaming Juventus-Chievo posticipo del lunedì della 20a giornata di Serie A

Juventus-Chievo è il monday night della 20a giornata di Serie A. Dove sarà possibile assistere in televisione alla partita che chiude il programma dell'ultimo turno di campionato? La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. L'emittente satellitare garantirà anche la possibilità di seguire Juventus-Chievo anche in streaming sui dispositivi portatili, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le quote per le scommesse di Juventus-Chievo

Quali sono le quote per le scommesse di Juventus-Chievo? Per i bookmakers come da copione la squadra di Massimiliano Allegri è superfavorita, addirittura a 1.20. Un successo del Chievo pagherebbe 24 volte l'importo giocato, con l'X che quota 9.50. Anche in termini di gol, secondo i bookmakers la Juventus potrebbe trovare facilmente la via del gol al contrario del Chievo. L'over 2.5 per i padroni di casa è quotato 1.58, mentre un over 2.5 nel risultato dell'intera gara è dato a 1.47. Puntare su No goal per il Chievo pagherebbe 1.32 volte l'importo giocato. Il gol di Cristiano Ronaldo è quotato 1.50, la doppietta 4.00 e la tripletta 12.00.

Juventus, le ultime notizie sulle scelte di formazione di Allegri per il Chievo

Massimiliano Allegri ha già annunciato che per Juventus-Chievo si affiderà ad un parziale turnover. Tra i pali spazio a Perin, con Szczesny che gioverà di un turno di riposo così come Chiellini. Chance in difesa per Rugani al fianco di Leonardo Bonucci. In mediana torna Khedira, definito "il miglior acquisto di gennaio della Juventus" da Allegri, con Matuidi ed Emre Can. In avanti ai fianchi dell'inamovibile Ronaldo a caccia dei gol per la vetta solitaria della classifica cannonieri, con Dybala e Bernardeschi ai suoi fianchi.

Quale Chievo in campo contro la Juventus nel monday night

Il Chievo che proverà a fare l'impresa sul campo della Juventus si affiderà sul 3-5-2. Di Carlo in linea con le ultime uscite e un rendimento in crescendo conterà in avanti sull'esperienza di Pellissier con al suo fianco Stepinski, oggetto dei desideri del Genoa per il dopo Piatek. Sulle corsie spazio a Depaoli e Jaroszynski, con Radovanovic e Hetemaj che in mediana copriranno le spalle al grande ex Giaccherini. Il trio difensivo sarà formato da Bani, Rossettini e Barba.

La probabile formazione di Juventus-Chievo

Juventus (4-3-3): Perin, De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

Chievo (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini, Jaroszynski; Pellissier, Stepinski. Allenatore: Di Carlo