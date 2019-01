Chi sarà il sostituto di Krzysztof Piatek nel Genoa? Quali saranno le mosse di calciomercato del club di Preziosi dopo l'ormai definita cessione del bomber polacco al Milan per circa 35 milioni di euro? La società del capoluogo ligure ha individuato due possibili eredi del "Pistolero" in Facundo Ferreyra del Benfica, e Maruisz Stepinski attaccante che ben si sta disimpegnando con il Chievo. L'obiettivo del Genoa è quello di replicare il colpaccio Piatek, ovvero puntare su un profilo low cost, da valorizzare e poi magari rivendere a cifre importanti con tanto di plusvalenza. Nelle ultime trattative calde poi c'è anche il nome di Szymon Zurkowski del Górnik Zabrze, in un'operazione che potrebbe coinvolgere anche la Juventus

E' già iniziato il dopo Piatek in casa Genoa. Le ultime notizie di calciomercato raccontano della volontà dei rossoblu di assicurarsi un centravanti che possa raccogliere l'eredità del polacco per il quale è stato trovato l'accordo con il Milan. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, un obiettivo concreto è quello di Facundo Ferreyra. Il centravanti argentino classe 1991, in uscita dal Benfica, è finito nel mirino del Frosinone prima e del Genoa poi. Centravanti molto fisico, e dotato di buona tecnica, è gradito ai rossoblu che hanno puntato su un'offerta di prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10. Per convincere il Benfica, il Genoa ha proposto di pagare l'intero ingaggio del giocatore.

Genoa, nel mirino anche Maruisz Stepinski. La maxi-trattativa con il Chievo

L'alternativa è rappresentata da una pista "italiana". Si tratta del polacco del Chievo Maruisz Stepinski. Il classe 1995 si è reso protagonista di un buon avvio stagionale con 4 gol in 20 presenze. Il Genoa sta pensando ad un'operazione più ampia con il Genoa con la possibilità di portare in Liguria il giovane Depaoli e magari girare al Chievo Lapadula, che ha già rifiutato numerose destinazioni.

Genoa-Juventus, le operazioni di calciomercato Szymon Zurkowski e Romero

Calciomercato caldo per il Genoa, anche sul fronte della sinergia con la Juventus. Si lavora per cercare di portare Marko Pjaca, di proprietà della Juve ma in prestito alla Fiorentina, in Liguria. Dopo l'accordo per Sturaro, anche quest'operazione potrebbe rientrare in un affare che potrebbe spianare la strada ad un futuro in bianconero del giovane e promettente centrale difensivo argentino Romero. Per la mediana il Genoa lavora anche su Szymon Zurkowski, classe 1997 del Górnik Zabrze. Anche in questo caso l'"alleanza" con la Juventus potrebbe essere decisiva con il calciatore che potrebbe essere intrigato dalla possibilità di una stagione e mezzo in rossoblu prima del trasferimento in bianconero.