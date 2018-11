Pensare prima al Manchester United e poi alla sfida di San Siro contro il Milan. Entrato nell'ennesima settimana rovente della sua stagione, Massimiliano Allegri ha ribadito più volte ai suoi ragazzi le priorità di questi giorni. Prima della gara con i rossoneri, bisogna blindare il passaggio del turno in Champions League: "Lo United è una squadra che diventa pericolosa in qualsiasi momento – ha esordito Allegri in conferenza stampa – Dovremo fare una partita giusta perché ci giochiamo tanto".

"Domani potremmo raggiungere il primo obiettivo, o da primi o da qualificati, e poi eventualmente avremo altre due partite per raggiungere il primo posto, e poi dovremo tuffarci in campionato – ha aggiunto il mister bianconero – La cosa che conta però è arrivare a marzo nelle migliori condizioni e soprattutto essere competitivi su tutti i trofei, Supercoppa compresa che il 16 gennaio giocheremo contro il Milan".

Le ultime dall'infermeria e lo sfogo di Benatia

In vista di due grandi e difficili partite, Allegri dovrà prendere delle decisioni e fare delle scelte tenendo conto anche degli infortunati e di chi ha appena recuperato: "Dovrò decidere se far riposare Matuidi. Khedira è in buone condizioni e Bentancur recupera. Anche la caviglia di Mandzukic va bene. Solo Douglas Costa, Bernardeschi e Kean sono fuori. Bernardeschi dovrebbe esserci col Milan, per Douglas Costa vedremo".

Nel costo del suo intervento in conferenza stampa, il mister livornese ha anche affrontato il tema Benatia: poco contento del suo utilizzo nella Juventus. "Se ha detto qualcosa sarà stato sicuramente uno sfogo e ci può stare – ha concluso Allegri – Essere in una grande squadra comporta anche il fatto di poter star fuori. Da me lui è considerato un giocatore importante e giocatori come lui sono difficili da trovare. Cosa chiedo a Cristiano Ronaldo? Che faccia gol! La prima non l'ha giocata, la seconda neppure, con il Manchester ha fatto assist".