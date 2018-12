Vietato distrarsi in casa Juventus. A pochi giorni dal derby con il Torino e con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, i bianconeri sono attesi a Berna per l'ultima partita del girone di Champions League. Una sfida che potrebbe portare Chiellini e compagni al sorteggio di Nyon come primi nel girone, davanti al Manchester United di José Mourinho. Tra il dire e il fare c'è però di mezzo lo Young Boys: fuori da tutto, ma intenzionato a sgambettare la vecchia signora del calcio italiano.

"Vorranno fare una grande partita per passare alla storia – ha esordito Massimiliano Allegri in conferenza stampa – Nulla è scontato in Europa, e arrivare primi fa la differenza. Per questo dovremo dare il massimo per vincere questa partita, che è più importante di quella giocata contro l'Inter, perché ci giochiamo il primo posto. Non sarà facile, perché ci sarà freddo, giocheremo sul sintetico e affronteremo una squadra che in casa ha sempre creato tanto. Dobbiamo fare una bella gara anche per prepararci al derby".

Il livello della Champions e le scelte di formazione

"Questa edizione della Champions League è molto competitiva – ha aggiunto il tecnico livornese – Ci sono tante squadre che possono arrivare in fondo: Juve, Barcellona, PSG, Manchester Cuty, Bayern Monaco, lo stesso Liverpool. Quest'anno l'unico turno che può essere più morbido è l'ottavo se arriviamo primi, altrimenti diventa un ottavo contro una di queste grandi. Dai quarti in poi sarà una Champions difficilissima e sarà impossibile trovare un quarto o una semifinale morbida".

Durante l'incontro con la stampa, il mister bianconero ha poi parlato della squadra che scenderà in campo: "Cristiano Ronaldo ci sarà. Fosse stata una partita non decisiva l'avrei lasciato fuori. Chiellini riposerà perché se vede il sintetico si fa male, ci sarà Rugani con Bonucci. Bentancur sarà in campo, anche perché è squalificato in campionato. Gli altri vedremo. Qualcuno riposerà. Sabato c'è il derby ed è un altro snodo importante della stagione".