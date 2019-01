Momento difficile sia per José Mourinho che per il Real Madrid. Ecco allora che un nuovo "matrimonio" tra il manager portoghese reduce dall'esonero al Manchester United e le merengues di nuovo in crisi di risultati, anche con Solari, potrebbe rivelarsi fortunato per entrambi. Le ultime notizie di calciomercato rilanciano sul possibile Mourinho bis al Real, con il tecnico che sarebbe prontissimo a cercare il riscatto al Bernabeu. E per farlo, Mou ha già pensato a due innesti provenienti dalla Serie A e in particolare dalla "sua" Inter, ovvero Skriniar e Icardi, gioielli di mercato nerazzurri.

José Mourinho-Real Madrid, le ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato provenienti dall'Inghilterra insistono sul possibile accordo futuro tra José Mourinho e il Real Madrid. Dopo le stagioni dal 2010 al 2013, lo Special One potrebbe tornare alla guida del club campione d'Europa protagonista di un momento difficile. L'addio di Cristiano Ronaldo, non rimpiazzato da un top player, l'esonero di Lopetegui e l'arrivo di Santiago Solari (che dopo un inizio incoraggiante, con tanto di conferma contrattuale) hanno contraddistinto una prima parte di stagione difficile per le merengues lontanissime dal Barça nella Liga. Ecco allora che Florentino Perez ha pensato al ritorno di Mourinho, per la prossima stagione per cercare di dare una sferzata alla stagione madrilena.

Quali saranno i colpi di calciomercato del futuro del Real Madrid con Mourinho

Per convincere José Mourinho, che allo United si è costantemente lamentato per acquisti considerati non all'altezza della situazione, il presidente Florentino Perez vorrebbe offrire garanzie di calciomercato. Ecco allora che, secondo i tabloid, il manager portoghese avrebbe già espresso le sue richieste. Nel mirino proprio quella che un tempo è stata la sua Inter, con l'obiettivo di un doppio "scippo" di mercato. Nel mirino dello Special e del Real potrebbero rientrare infatti Mauro Icardi e Milan Skriniar.

José Mourinho al Real Madrid, assalto di mercato per Mauro Icardi e Milan Skriniar

Mauro Icardi e Milan Skriniar, sono loro gli obiettivi di calciomercato nerazzurri di José Mourinho in ottica Real Madrid. Per quanto riguarda il centravanti, potrebbe essere necessaria un'offerta nettamente superiore ai 100 milioni di euro. Maurito infatti potrebbe rinnovare presto con l'Inter, con l'annullamento della clausola di 110 milioni, che permetterebbe ai nerazzurri di chiedere cifre anche più alte. Per quanto concerne Skriniar, potrebbe essere lui il giocatore sacrificato anche in chiave Fair Play Finanziario. Si parte da cifre superiori ai 60 milioni, con l'Inter che si è già cautelato con l'affare a zero Godin. Appuntamento dunque alla prossima estate, con l'asse di mercato Milano-Madrid che potrebbe essere caldissimo, con Mourinho pronto a dare un dispiacere ai suoi ex tifosi nerazzurri