Scade oggi a mezzanotte il diritto di riscatto per Joao Cancelo da parte dell'Inter ed è sempre più a rischio la conferma dell'esterno portoghese in nerazzurro. Il club di corso Vittorio Emanuele non eserciterà la sua opzioni nei tempi concordati la scorsa estate col Valencia ma la squadra spagnola potrebbe essere costretta a cederlo e le pretendenti non mancano, dalla Serie A alla Premier League: stando il giornale Manchester Evening News, oltre al Manchester United ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe interessato a Cancelo e la concorrenza diventa sempre più folta.

L’intenzione dei Taronges è quello di vendere il portoghese per rientrare di circa 45 milioni per far quadrare i conti prima del 30 giugno e, come già anticipato, il giocatore piace in Italia, all’Inter e all'Juventus, e in Inghilterra, alle due squdare di Manchester. Le offerte che giungeranno agli uffici del Valencia determineranno il futuro di Joao Cancelo: Marcelino, comunque, nonostante la cessione del portoghese sia lo scenario più probabile, lo considera comunque un giocatore importante e lo tratterrebbe senza problemi.

Il piano dell'Inter per riprendere Cancelo

"L'Inter per ora non può riscattare Cancelo e Rafinha". Ad annunciarlo era già stato il tecnico Luciano Spalletti nella conferenza stampa di fine stagione questi riscatti non sono arrivati ma i nerazzurri stanno lavorando in entrambe le direzioni. Se per il brasiliano Braida ha aperto una via, per il terzino portoghese ci sono più difficoltà: la dirigenza della Beneamata potrà agire solo dopo la fine di giugno, mese entro il quale il club di Suning deve rientrare di circa 40 milioni nel rispetto del Fair Play Finanziario, e, per questo motivo, l'idea dei dirigenti interisti è quella di tenere caldi i contatti con il club spagnolo per poi ripresentarsi a luglio a trattare. Sembra questa l'unica via percorribile, ma anche piena di insidie perché le concorrenti non aspetteranno i nerazzurri.