L'assist di mercato per la Juventus lo ha fornito nelle ultime ore Luciano Spalletti: "In questo momento gli accordi con l'Uefa ci impediscono di riscattare Rafinha e Cancelo". Le ultime indiscrezioni relative alle possibili trattative del club campione d'Italia, rivelano infatti un sondaggio della dirigenza bianconera per l'esterno portoghese che, come ha già spiegato il tecnico interista, non sarà probabilmente riscattato dal Valencia: club che continua a chiedere una cifra troppo alta per le casse nerazzurre.

Dopo il doppio addio di Lichtsteiner e Asamoah, la vecchia signora ha dunque l'esigenza di acquistare un paio di terzini. Il primo dovrebbe essere Matteo Darmian, per il quale c'è già il contatto con il Manchester United, il secondo potrebbe invece essere proprio il ventitreenne cresciuto nelle giovanili del Benfica ed esploso con la maglia del club spagnolo.

Joao Cancelo vuol rimanere in Italia

Di fronte alla richiesta del Valencia (35 milioni di euro), la Juventus potrebbe proporre un paio di eventuali contropartite tecniche per abbassare il prezzo deciso dalla società del ricco proprietario di Singapore, Peter Lim. A guardare con interesse al profilo di Joao Cancelo, ci sarebbero però diversi club (il Real Madrid e alcune società della Premier League), pronti a scatenare un'asta per il giocatore che però vorrebbe rimanere in Italia dopo il buon campionato disputato a Milano.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro del portoghese. La volontà dell'Inter è quella di trattenerlo, ma bisognerà capire se ci saranno le condizioni economiche per poterlo fare. A causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario, il club di Suning ha al momento le mani legate e per sbloccare il mercato servirà una cessione eccellente entro il 30 giugno: condizione necessaria per trovare quei 40-50 milioni di euro di plusvalenza e avere il via libera dalla Uefa.