I prossimi giorni potrebbero essere molto caldi per la Juventus in chiave mercato. Sono due infatti i calciatori che si apprestano a lasciare la Premier League, per approdare alla corte della Vecchia Signora. Il primo è Emre Can che dovrebbe firmare dopo la finale di Champions tra il suo Liverpool e il Real, il secondo invece è Matteo Darmian, l'esterno pronto al ritorno in Italia dopo l'avventura al Manchester United.

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato l'operazione Darmian

Già da mesi il nome di Matteo Darmian è tornato caldo in casa Juventus sul mercato. Questa volta però come evidenziato da Sky, i tempi sono maturi per la chiusura dell'operazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, grazie al via libera definitivo di Mourinho e del Manchester United. A confermare il tutto ci hanno pensato anche i dirigenti bianconeri: se il ds Paratici ha incontrato il calciatore nella giornata di ieri, oggi sono arrivate le dichiarazioni dell'ad Marotta.

Marotta conferma l'interesse della Juventus per Darmian

Quest'ultimo non ha nascosto l'interesse per l'ex Torino: "Darmian può rientrare in quelle opportunità di giocatori e profili che noi ricerchiamo, perché oltretutto è un giocatore italiano e noi consideriamo sempre che lo zoccolo duro di una rosa come la Juventus debba essere rappresentato da giocatori che poi possono indossare anche la maglia azzurra, perché gli italiani hanno più capacità e più velocità nel capire quello che è l’habitat naturale nostro. Di conseguenza, è chiaro e non lo nascondo, Darmian è un profilo che ci interessa"

Le cifre dell'operazione di calciomercato Darmian-Juventus

Al momento sembrano confermate le cifre di cui si parla già da tempo per il possibile trasferimento di Matteo Darmian alla Juventus. Il classe 1989 dovrebbe approdare alla Juventus per 12 milioni di euro con buona pace del vincolo con i Red Devils in scadenza nel 2019, con opzione sul rinnovo di un anno. Una somma ritenuta consona da parte del Manchester United che nel 2015 ha acquistato il calciatore dal Torino per 18 milioni di euro (più 2 di bonus). Tutto da definire l'ingaggio dell'esterno che in Premier ha incassato 3 milioni l'anno. Si parla comunque di un possibile accordo di 5 anni con stipendio di 2.5 milioni a stagione.

in foto: Ruoli e caratteristiche di Darmian (foto Transfertmarkt)

Perché la Juventus vuole Darmian, e come potrebbe giocare con l'ex Torino

Matteo Darmian è uno di quei calciatori che tutti vorrebbero. Il motivo? La sua duttilità che gli permette di giocare sia come esterno destro che all'occorrenza come esterno sinistro. Abile sia in fase di copertura che di spinta, dopo le ottime stagioni al Torino ha aumentato il suo tasso d'esperienza oltremanica in un Manchester United che gli ha permesso anche di giocare in Europa. Ad Allegri Darmian, dopo l'addio di Licthsteiner e Asamoah, potrebbe fare molto comodo colmando così una lacuna (soprattutto sulla corsia destra), che già in questa stagione lo ha spinto ad adattare Sturaro (dopo l'infortunio di De Sciglio). Opportunità importante anche per il calciatore che tornando a giocare in Italia potrà mettersi maggiormente in mostra agli occhi del ct della Nazionale Mancini.