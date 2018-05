Douglas Costa verrà riscattato. Ad Alex Sandro sarà proposto il rinnovo del contratto. Mattia Perin vestirà la maglia della Juventus e – almeno per adesso – farà da secondo a Szczesny. Emre Can può considerarsi (già) bianconero così come Darmian è molto vicino al rientro in Italia. Niente da fare invece per altre operazioni molto costose, ovvero Milinkovic-Savic dalla Lazio o addirittura Pogba di ritorno dal Manchester United. E' l'ad della ‘vecchia signora', Giuseppe Marotta, a dare le ultime notizie di calciomercato sulle prossime mosse del club in sede di trattative. Due postille ancora, la prima riguarda l'ipotesi che Alvaro Morata faccia capolino a Vinovo: "voci", così vengono definite nell'interviste al quotidiano ‘La Stampa' le indiscrezioni di queste ore che vorrebbero l'attaccante spagnolo di nuovo a Vinovo.

Marotta mette un freno anche alle indiscrezioni sul futuro due pezzi da novanta della rosa: si tratta di Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, entrambi considerati sulla lista delle cessioni. La replica da parte del dirigente juventino toglie spazio a ogni dubbio.

Quando un giocatore chiede di andare via cerchiamo sempre di accontentarlo – ha ammesso Marotta – ma nessuno dei due ci ha chiesto una cosa del genere. Mandzukic sarà un giocatore della Juventus anche l'anno prossimo. La stessa cosa per Higuain: dovessero arrivare delle richieste non le prenderemmo in considerazione.

Nessuna possibilità che a essere sacrificato, in virtù della somma ricavabile (non meno di 100 milioni) e delle richieste, sia l'altro argentino, Paulo Dybala. La Joya è al centro del progetto della Juventus come precisato dallo stesso Marotta.

Non c'è molto altro da aggiungere o da chiarire… La sua posizione è molto semplice: è un giocatore su cui abbiamo riposto tanta fiducia e non abbiamo motivi per pensare a un suo addio. E dal punto di vista contrattualistico è stato già messo a punto tutto l'anno scorso.

Tutto il resto è fantamercato, o quasi. E Marotta snocciola i punti oscuri: "Per Emre Can si definirà tra 10 giorni, Darmian è una pista. Milinkovic-Savic costa troppo. Pogba? Nulla di vero".