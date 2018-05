Non è bastato aver conquistato il quarto posto, e la relativa qualificazione in Champions League, per fermare le indiscrezioni che parlano di un possibile addio di Mauro Icardi. A pochi giorni dall'impresa di Roma, è però scesa in campo Wanda Nara che ha in qualche modo fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante argentino con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale. Rilassatevi, tifosi nerazzurri, Maurito rimarrà a Milano: questo in sostanza il messaggio lanciato dalla moglie/agente del 25enne di Rosario.

In attesa di conoscere i dettagli del faraonico rinnovo che il capitano dell'Inter dovrebbe firmare a breve con il club di Suning (si parla di una richiesta di 8 milioni di euro a stagione), la bella Wanda ha anche commentato l'esclusione del giocatore interista dai 23 calciatori della Seleccion che scenderanno in campo in Russia per il Mondiale.

L'umiltà di Maurito

"Ha tutto per stare in Nazionale: età e rendimento – ha spiegato Wanda ai microfoni di "Perros de la Calle" – Mauro ha incontrato Sampaoli un paio di volte e gli ha detto ciò che pensava. Sapevo che era difficile stare nella lista e anche lui lo sapeva. Ma abbiamo tenuta viva la speranza fino all’ultimo. La mia tranquillità è che Mauro è il futuro 9 della Nazionale ed è il 9 di Jorge Sampaoli. Forse ora non è il momento, ma sta aspettando con calma la possibilità di giocare. Ci sono cose che non hanno spiegazione. Oggi quello che sta succedendo a Mauro è un’ingiustizia, merita di esserci".

Sempre accanto al marito, dentro e fuori dal campo, la moglie e agente del capocannoniere dell'ultimo campionato appena concluso ha poi raccontato quanto possa essere influente la parola del capitano all'interno delle spogliatoio del club milanese: "All’Inter, se vuole, può mandare via o portare chi vuole solo alzando un dito – ha concluso Wanda Nara – Mauro è però una persona che mantiene sempre un profilo basso, per questo non ha voluto parlare della Nazionale. Lui voleva essere convocato per i suoi meriti".