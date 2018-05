L'entusiasmo in casa Inter è alle stelle dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato sulla Lazio che ha garantito alla squadra di Spalletti la qualificazione alla Champions League 2018/2019. Per celebrare ulteriormente il risultato ottenuto, ecco che il club del capoluogo lombardo ha presentato sui suoi profili social la maglia che i calciatori nerazzurri indosseranno nella prossima stagione, quella del ritorno nella massima competizione continentale.

in foto: Foto https://twitter.com/Inter

L'Inter presenta la maglia da Champions 2018/2019

L'Inter ha pubblicato sui propri profili social le foto della nuova maglia nerazzurra, quella che gli uomini di Spalletti indosseranno nella prossima stagione quella in cui torneranno a giocare in Champions. Diversi scatti accompagnati da una domanda rivolta ai propri followers e tifosi: "Eccola, questa sarà la maglia con cui giocheremo la UCL la prossima stagione! Quanto è bella?".

Com'è la nuova maglia dell'Inter per la stagione 2018/2019

La casacca dell'Inter è un mix di tradizione e innovazione. Presenti le classiche strisce nere e azzurre, con le maniche che sono tutte nere. E proprio sulla stessa c'è il logo classico della Champions, che tornerà a campeggiare dunque sulle divise di un'Inter che ritrova un torneo che le mancava dal 2011/2012. E sulla parte basse della maglia c'è anche un particolare disegno incrociato studiato dalla Nike per creare un effetto "movimento".

L'entusiasmo dei tifosi dell'Inter su Twitter

E a quanto pare la scelta stilistica della Nike, sponsor tecnico, e dell'Inter ha fatto centro. I commenti dei tifosi nerazzurri sono a dir poco positivi: pioggia di post di approvazione per il nuovo look dell'Inter, con riferimenti anche al mercato. Il popolo interista spera che ad indossare la nuova maglia oltre ai neoacquisti De Vrij e Asamoah, ci siano anche altri giocatori come Verdi e non solo.