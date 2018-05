Nell'ultima partita disputata dall'Inter in Champions c'era ancora lui, Javier Zanetti la grande gloria e bandiera nerazzurra. Oggi l'ex capitano argentino che ha intrapreso una nuova carriera da dirigente e vicepresidente della squadra del capoluogo milanese, può esultare per il ritorno nell'Europa che conta della squadra di Spalletti. Icardi e compagni con un'impresa hanno espugnato l'Olimpico strappando dunque l'ultimo posto per la qualificazione alla prossima Champions, ai danni della Lazio scavalcata (in virtù dei risultati degli scontri diretti, essendo arrivate a pari punti) proprio all'ultima curva.

in foto: Zanetti festeggia la conquista della Champions su Instagram (foto https://www.instagram.com/javierzanetti/)

Inter in Champions, Zanetti festeggia su Instagram

Ecco allora che mentre Spalletti e i suoi giocatori celebravano il successo in campo, prendendosi una bella rivincita contro i più scettici, Javier Zanetti ha esultato alla sua maniera sui social. L'ex capitano e attuale vicepresidente dell'Inter ha postato una foto celebrativa per il risultato ottenuto, ovvero la qualificazione in Champions con l'hashtag #interishere accompagnata da poche ma significative parole: "Grazie ragazzi, grazie al mister, a tutto lo staff, la società e questi tifosi straordinari. Emozioni da Inter! Torniamo dove meritiamo! #Amala sempre".

I nerazzurri sorridono per il ritorno nell'Europa che conta

Pioggia di commenti di tifosi nerazzurri per Zanetti che può esultare sia per un risultato che inevitabilmente garantisce prestigio ad una squadra che tornerà a calcare i campi della Champions, sia per gli aspetti economici. Grazie a questo risultato infatti la società di Suning potrà incassare una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro. Ecco allora che se il Zanetti tifoso esulta, il Zanetti dirigente non può che essere soddisfatto.

L'ultima volta in Champions dell'Inter, c'era Zanetti in campo

Il ricordo dell'ultima volta in Champions per i nerazzurri dunque finalmente può essere dimenticato. Era la stagione 2011/2012 e la squadra allenata da Gasperini prima, e da Ranieri poi (con chiusura di stagione con Stramaccioni), disputò per l'ultima volta il massimo trofeo continentale. L'avventura dei nerazzurri si fermò agli ottavi di finale al cospetto dell'Olympique Marsiglia. Dopo la sconfitta in Francia per 1-0, l'Inter s'impose davanti al proprio pubblico per 2-1, venendo eliminata dunque per il gol subito in casa. Una doccia fredda per Zanetti che era ancora in campo e che adesso potrà allontanare definitivamente quel brutto ricordo.