L'Inter ha strappato tre punti fondamentali a Roma, contro la Lazio a dieci minuti dal termine, rimontando due volte lo svantaggio e imponendosi 3-2. 72 punti in classifica, a braccetto con i capitolini ma in Champions League grazie alla classifica avulsa che valuta i confronti diretti (0-0 al'andata e 3-2 per i nerazzurri all'Olimpico). Un traguardo rincorso per tutta la stagione e raggiunto solamente all'ultimo turno, in una vera e propria finale.

Obiettivo che cambierà il prossimo futuro interista, con la garanzia di giocare nella massima competizione europea, l'entrata di una quarantina di milioni di euro e un avvenire più sereno. Con Spalletti che ha centrato la richiesta di Suning e una squadra oggi rivalutata nello spirito, nelle ambizioni e nel prezzo del cartellino. Tutti elementi che rilanciano i colori nerazzurri verso nuovi traguardi.

Mauro Icardi al debutto in Champions. Tra questi, c'è anche l'attesissimo debutto europeo di Mauro Icardi che da quando è all'Inter mai ha assaporato la possibilità di debuttare in Champions. Con lui, moltissimi altri compagni, da Handanovic a Perisic a Candreva. Ma per il capitano dell'Inter è un elemento di assoluto prestigio: è lui il top player e oggetto del desiderio del mercato di molti e da oggi sorvegliato speciale anche da Ausilio che controllerà ogni minimo movimento attorno alla punta.

Tanti record poca Europa. Mauro Icardi è approdato all'Inter nell'estate del 20134 arrivando dalla Sampdoria. Un acquisto importante, che si è rivalutato nel tempo: in 5 anni di nerazzurro l'argentino ha tagliato traguardi personali importanti entrando di prepotenza a soli 25 anni nella storia interista, diventandone anche capitano.

Mille minuti. Ma da quando ha vestito il nerazzurro mai ha potuto cimentarsi sul palcoscenico internazionale più prestigioso. Annoverando solo 1.000 minuti di gioco in Europa League con 15 presenze, 6 gol e 1 assist. Un po' poco per chi è considerato di diritto uno degli attaccanti più forti e completi a disposizione.

L'ironia del Pordenone. L'approdo in Champions League di Mauro Icardi non è passato inosservato nemmeno a Pordenone, dove la società neroverde ha stretto da vicino un ‘matrimonio' virtuale con quella nerazzurra. Un'amicizia via social, sbocciata in occasione dell'ultima Coppa Italia dove il club friulano si è dovuto confrontare con l'armata di Spalletti, perdendo a testa alta a San Siro solamente ai calci di rigore.

I complimenti. In quell'occasione il club friulano aveva postato sui social divertenti frasi che coinvolgevano da vicino il club nerazzurro, scatenando una sana ilarità a sfondo prettamente sportivo. Oggi, con l'Inter che approda di nuovo in Champions, la società neroverde non ha perso l'occasione di dire la sua: "Complimenti @Inter! Ps: e finalmente Icardi potrà raggiungere Berrettoni".

L'ironico confronto. Un post ironicamente irriverente, che mette a confronto l'attaccante del Pordenone con quello nerazzurro. Partendo da una verità: il 37enne giocatore oggi al Pordenone, ha esordito nel lontano 2000 in Champions League quando era un giovanissimo talento nella Lazio di Eriksson. Un primo metro di paragone che Icardi potrà ‘ colmare' a settembre quando debutterà in Coppa. Non certo altri ‘primati'.

I record imbattibili di Berrettoni. L'ironia del post è un crescendo rossiniano. Se il confronto Champions è elemento concreto e reale, più divertenti gli altri confronti. Berrettoni ha giocato più minuti nell'ultima Coppa Italia, ha giocato una finale Intertoto, ha segnato doppiette in Serie C e – soprattutto – ha un record imbattibile per Icardi: due doppiette nel cognome.