Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Questa domanda se la pongono il giocatore, José Mourinho e tutto il Manchester United. Il francese, pagato 100 milioni di euro due anni fa, con il tecnico portoghese non ha mai legato e nel prossimo calciomercato potrebbe andare via. C’è chi dice che il suo futuro sarà alla Juventus, pronta a riaccoglierlo, ma l’ipotesi Real Madrid non può essere trascurata. In attesa di capire cosa farà il venticinquenne centrocampista i Red Devils stanno puntando seriamente Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic obiettivo United. Sergej Milinkovic-Savic è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il serbo piace molto alla Juventus, ma Lotito vuole capitalizzare al massimo la cessione del suo centrocampista che valuta circa 100 milioni, una cifra elevatissima per ogni squadra di Serie A. Il futuro di Milinkovic-Savic sarà probabilmente in Premier League. I media britannici parlano di una grande offerta del Manchester United che avrebbe fatto grandi passi in avanti con la Lazio grazie a una proposta da 110 milioni di euro più bonus. Nella trattativa c’è lo zampino di Jorge Mendes, agente di Mourinho, e amico di Lotito, che lo scorso anno cedette Keita al Monaco grazie a Mendes.

Mercato ‘italiano’. Al di là di Pogba, e del suo ritorno alla Juventus, il Manchester United ha intenzione di pescare tanti giocatori dalla Serie A. I rinforzi per la difesa potrebbero essere Joao Cancelo e Alex Sandro. Il portoghese non sarà riscattato dall’Inter ma non rimarrà al Valencia, mentre il brasiliano sembra in uscita dalla Juventus, e piace moltissimo al Paris Saint Germain. Il nuovo vice di De Gea potrebbe essere invece Joe Hart, ex del Torino. Mentre presto verrà chiuso l’affare Fred con lo Shakhtar Donetsk, centrocampista brasiliano, valutato circa 50 milioni di euro.