Qual è il numero di Radja Nainggolan con la maglia dell'Inter? A svelarlo è stato lo stesso calciatore nel corso della presentazione ufficiale: è il 14, cifra che contiene quel ‘4' che è un marchio di fabbrica e un amuleto nel corso della propria carriera. Numero che lo ha accompagnato durante l'esperienza nella Capitale ma che a Milano non poteva conservare. Anzitutto, quella casacca ad Appiano Gentile non è più disponibile: apparteneva a Javier Zanetti ed è stata ritirata dal club. Nemmeno la 44 poteva essere scelta poiché appannaggio di Perisic.

La soluzione migliore era sembrata fare come Zamorano, adottando l'escamotage che gli consentì di non commettere lesa maestà nei confronti del ‘fenomeno' Ronaldo: l'attaccante cileno scelse la 18 e mise un segno + tra i due numeri visto che la 9 era sulle spalle di del brasiliano. Il belga avrebbe indossato la 22 con il più in mezzo. Adesso non ce ne sarà bisogno.

Il mio numero è il 4 ma è stato ritirato. Il 14 è un numero importante, con una storia (quella di Cruijff, ndr), ed era il primo disponibile – dice Nainggolan -. Se con me si può vincere lo Scudetto? Spero di vincere qualcosa anche personalmente, dato che non mi è successo. Ritrovo un allenatore con cui mi sono trovato molto bene. Si possono ottenere risultati e al più presto possibile vincere qualcosa.

Le cifre dell'operazione. Voluto fortemente da Luciano Spalletti che lo aveva allenato già a Roma, il ninja è la "turbina" (come definita dall'allenatore) che può dare impulso maggiore all'Inter. Quanto è costato il quarto colpo di mercato? Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche (Santon e il talento della Primavera, Zaniolo) e una somma di 24 milioni di euro (in contanti). Il centrocampista belga, dopo cinque stagioni in giallorosso passa in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto di quattro anni (fino al 30 giugno 2022) e uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione (bonus inclusi). "Purtroppo le favole finiscono e non sempre solo per scelta propria – ha scritto qualche giorno fa su Instagram il giocatore nel dare l'addio alla Città Eterna – si chiude una storia bellissima e per me rimarrà sempre nel cuore. Darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto".