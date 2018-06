E' solo questione di tempo ma la strada è tracciata e l'operazione in via di definizione. Radja Nainggola raggiungerà presto il mentore, Luciano Spalletti, a Milano. Il tecnico lo ha fortemente voluto in nerazzurro: sa che con un ninja nel cuore del centrocampo nerazzurro l'identità e lo spessore tattico della squadra cambiano e migliorano. E quando dalla Capitale è giunto un segnale chiaro, di disponibilità a lasciar partire il calciatore non ha perso tempo: l'allenatore toscano ha contattato al telefono il belga perché quella vocina che gli ronzava in testa, poco alla volta, lo aiutasse a maturare l'idea che l'esperienza in giallorosso era finita. E così sarà sulla base di un contratto fino al 2021 con un ingaggio di 5 milioni, bonus compresi.

Definiti i dettagli economici e le contropartite. La trattativa per il trasferimento di Nainggolan a Milano si chiude sulla base di un accordo economico di 23-24 milioni di euro ai quali, però, andranno aggiunte due contropartite tecniche a favore del club giallorosso. Si tratta di un elemento della Primavera, il giovane trequartista Zaniolo, e del difensore Santon, che già in passato era stato accostato alla maglia della Roma.

Nel complesso l'operazione toccherebbe quota 40 milioni di euro considerati i soldi da mettere sul piatto in contanti e la parte relativa al valore dei calciatori inclusi nella transazione. Una volta effettuata la cessione, il ds Monchi potrà formalizzare l'intesa che è stata già raggiunta con il Paris Saint-Germain per Javier Pastore: 15/18 milioni ai francesi, contratto di 4 anni con stipendio da 4 milioni di euro (bonus compresi).

Quinto colpo per i nerazzurri. Nelle ultime ore in casa romanista c'è da registrare ancora un'altra operazione di mercato, questa volta sull'asse con il Bologna: a Roma arriva il portiere Mirante (atteso giovedì nella Capitale per le visite mediche) mentre in rossoblù passa Skorupski per una cifra vicina ai 5 milioni. Quanto all'Inter, Nainggolan è il quarto colpo di calciomercato avvenuto dopo gli ingaggi di De Vrij (difensore), Lautaro Martinez (attaccante) e Asamoah (centrocampista).