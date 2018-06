L'accoglienza calorosa, l'abbraccio con Luciano Spalletti, le visite mediche e la firma in calce al contratto, poi la scelta del numero di maglia. Radja Nainggolan ha chiuso la propria esperienza alla Roma (che lo ha saluto con un tweet sul profilo ufficiale) e iniziato l'avventura in nerazzurro tra campionato e Champions League, una sfida per un combattente vero come il ninja. Nella Capitale indossava la maglia numero 4, quale vestirà a Milano? Impossibile sia la stessa perché quella di Javier Zanetti è stata ritirata. Nemmeno la 44 è a disposizione, Perisic l'ha fatta propria. La soluzione? Fare come Zamorano che scelse la 18 e mise un segno + tra i due numeri visto che la 9 era sulle spalle di un certo ‘fenomeno'. Nainggolan vestirà la 22 con il più in mezzo.

Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, sono contento – ha ammesso Nainggolan ai microfoni di Inter tv -. Adesso toccherà a me trasformarla in più applausi. La mia migliore stagione è stata con Spalletti, spero di ripetermi, sono a sua disposizione e sono contento di averlo ritrovato. Ho scelto l'Inter perché mi ha fatto sentire importante, cosa che a Roma avevo perso anche se non si dimentica il passato.

A post shared by Inter (@inter) on Jun 26, 2018 at 3:00am PDT

Le cifre dell'operazione Nainggolan. L'ingaggio del centrocampista è un affare fortemente caldeggiato dal tecnico, Spalletti, che proprio del belga aveva fatto una pedina imprescindibile della sua Roma. Un calciatore prezioso per dare spessore tattico al centrocampo, fisicità, dinamismo. Quanto è costato all'Inter? L'operazione con la Roma si è chiusa per 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo, valutati 7 milioni l'uno. In totale una cifra di 38 milioni. Il belga classe '88 ha firmato un contratto quadriennale da 5 milioni a stagione più bonus.