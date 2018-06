Radja Nainggolan da questa mattina è ufficialmente un calciatore dell'Inter. A Milano lo ha voluto fortemente Luciano Spalletti, che ha sempre considerato il belga una colonna della sua squadra quando allenava la Roma. E quando dalla Capitale è giunto un segnale chiaro, di addio al calciatore, il tecnico toscano ha chiesto e ottenuto che il colpo di mercato fosse proprio il ninja. Il giocatore che ha definito come "turbina" che mancava al motore della squadra. Campionato e Champions League le prossime sfide del centrocampista che s'è lasciato l'esperienza giallorossa alle spalle non senza qualche rammarico. Lì stava benema non era più tempo per lui dalle parti di Trigoria.

La Roma gli ha dedicato un video da brividi: un minuto per raccogliere quattro anni e mezzo di permanenza in giallorosso. Dal Cagliari di Cellino alla ‘magica' che ha messo in ginocchio Lionel Messi all'Olimpico e ha sfiorato l'impresa clamorosa fermandosi in semifinale di Champions contro il Liverpool. C'è tutto Radja in quella clip postata su Twitter, a cominciare dalla sua prima rete contro il Bologna nel febbraio del 2014. Il giocatore ha risposto su Instagram a quel messaggio ricevendo i saluti di molti tifosi romanisti che ne rimpiangono la partenza.

Cosa dire? Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l’ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore… purtroppo le favole finiscono e NON sempre solo per scelta propria… si chiude una storia bellissima e per me rimarrà sempre nel cuore… ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realtà… ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricorderò ogni singolo momento vissuto insieme… ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice… darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto… mi mancherete…vi saluto con affetto RN4