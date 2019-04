Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? L'Inter nella prossima sessione di calciomercato si priverà o meno del bomber argentino? Nonostante le parole di circostanza di Wanda Nara che ha ribadito che il prossimo anno il suo compagno-assistito resterà a Milano, la possibilità di un addio è concreta, soprattutto se dovesse arrivare sul tavolo dei nerazzurri l'offerta giusta. E chissà che a formularla non sia il Psg che sta pensando all'erede di Edinson Cavani, non più giovanissimo e nel mirino dell'Atletico Madrid.

Inter, le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Mauro Icardi

In casa Inter gli strascichi del caso Icardi continuano a farsi sentire. Se i rapporti tra l'ex capitano e lo spogliatoio sembrano tornati quelli del passato, non si è ricomposta la frattura tra Maurito e la parte più calda del tifo nerazzurro, la Curva Nord. Anche contro la Roma, match in cui Spalletti gli ha preferito inizialmente Lautaro Martinez, Icardi ha ricevuto cori e insulti dallo spicchio occupato dagli ultrà interisti (con il resto dei tifosi che a loro volta hanno fischiato i contestatori). Una situazione che potrebbe far aumentare le possibilità di un addio del classe 1993. Nonostante un contratto fino al 2021, e le parole della sua agente e compagna Wanda Nara (che ha ribadito la permanenza a Milano nella prossima stagione), nel caso di offerta giusta Mauro Icardi potrebbe lasciare l'Inter.

Quale futuro per Mauro Icardi, perché potrebbe finire al Psg

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a seguire con interesse Mauro Icardi è il Paris Saint Germain. Il club transalpino reduce dall'ennesimo successo in patria, sembra destinato ad un cambio della guardia nel suo reparto offensivo. Per Edinson Cavani infatti sembrano maturi i tempi di un addio, con l'Atletico Madrid molto interessato alle sue prestazioni. Per sostituire l'ex Napoli, ecco che il Psg starebbe pensando proprio a Mauro Icardi, che diventerebbe dunque il nuovo bomber di peso della formazione parigina.

Inter, quanto cosa Mauro Icardi. Le cifre per una possibile cessione

Difficile pensare che, dopo tutto l'accaduto e alla luce del rendimento con pochi gol delle ultime settimane, l'Inter in caso di cessione di Mauro Icardi possa incassare i 110 milioni previsti dalla clausola rescissoria (valida per l'estero e per i primi 15 giorni di luglio). Ecco allora che la società milanese potrebbe "accontentarsi" anche di una valutazione del cartellino di 70 milioni di euro. Una somma importante ma alla portata del Psg che si priverebbe comunque (in ottica Fair Play Finanziario) di un top come Cavani.

Le trattative di mercato dell'Inter, le ultime news

La cessione di Mauro Icardi spingerebbe l'Inter a cercare un'alternativa sul mercato. Il nome più gettonato delle ultime settimane è quello di Edin Dzeko che rappresenterebbe una sorta di occasione e sarebbe gradito, a Luciano Spalletti in caso di conferma sulla panchina nerazzurra. Nel caso in cui dovesse arrivare Antonio Conte, un profilo gradito secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere quello del belga dello United Lukaku, con l'Inter che potrebbe sacrificare come contropartita il connazionale Nainggolan. Altri nomi caldi sono quelli dell'atalantino Zapata e di Rodrigo del Valencia. Non c'è solo l'attacco nelle mosse di calciomercato del futuro per l'Inter. Nel mirino anche un centrocampista, con le piste italiane rappresentate da Pellegrini, Barella e (il sogno) Milinkovic-Savic, e quelle estere che portano a Gundogan e all'ex Kovacic in uscita a titolo definitivo dal Real.