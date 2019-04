I campioni di Francia del Psg sono pronti a fare un quasi totale restyling in vista di una stagione che dovrà obbligatoriamente essere migliore dell'attuale, soprattutto a livello europeo dove i parigini steccano quasi in modo matematico. Un obbligo, far bene in Champions League, che può però diventare una ossessione visto che in ogni edizione i francesi arrivano con i favori del pronostico per poi perdere cammin facendo credibilità, fino alle inevitabili eliminazioni.

Tanti i nomi che potrebbero partire, come Edinson Cavani che oramai è davvero arrivato ai titoli di coda dopo che da un paio di estati è sempre stato sul fil di lana per poi rientrare sulle proprie decisioni e rimanere a Parigi. Proprio il Matador potrebbe essere la cessione di prestigio per poi reinvestire i soldi (e altri ancora) su nuovi obiettivi che piacciono a Tuchel.

Rinnovo per Buffon

Il tecnico attuale, infatti è confermato anche per il prossimo anno e sulle sue scelte tecniche si completerà la nuova rosa del Psg. Gigi Buffon, ad esempio, è riconfermato dopo l'ultimo rinnovo di un altro anno. Il 41enne portiere sarà una chioccia di prestigio all'interno dello spogliatoio, sempre alla ricerca di un leader e di una mentalità vincente. Titolare sarà Areola ma Buffon avrà il compito di dare sicurezza al gruppo.

Quanto costa Cavani, chi lo vuole

Per quanto riguarda Cavani, l'idea è quella di riuscire a ottimizzare economicamente il più possibile: c'è l'Atletico Madrid sull'attaccante che potrebbe valere ancora 50 milioni di euro, una ottima cifra che permetterebbe al Psg di ritornare pesantemente sul mercato estivo. A Parigi piace moltissimo un neo azulgrana, Philippe Coutinho che dopo l'esperienza inglese del Liverpool ha dimostrato di essere un giovane su livelli importanti.

Coutinho, obiettivo Neymar

Il brasiliano, ex Inter, non si è amalgamato a Barcellona con i compagni e con un ambiente che non si è mai entusiasmato per le sue giocate. Tanto da aver dichiarato nei giorni scorsi, di preferire Parigi e Neymar come compagno di squadra, tanto più che a Barcellona arriverà De Jong, a fare pratica come vice Messi.

Obiettivo Pepè

Un altro obiettivo dei parigini è Nicolas Pepè, attaccante ivoriano del Lille altro talento francese di 19 anni, che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo del Psg soprattutto in ottica futura a lungo termine. Sul giocatore nelle scorse settimane era arrivata anche l'Inter con indiscrezioni di una offerta nerazzurra da 60 milioni.