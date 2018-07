Il possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus sta smuovendo un mercato che, per il resto, ha ceduto il passo più alla stretta attualità del mondiale che ai suoi, finora non tantissimi, colpi in giro per l’Europa. Un mercato però, che, con questo innesto, potrebbe riprendersi il proscenio e dominare mediaticamente l’estate, prima dell’inizio dei campionati, bissando i clamori di Bale prima e di Pogba, Neymar e Mbappé poi.

Un clamore importante che si accompagnerebbe ad un impatto fortissimo per il lusitano con la Juventus candidata non solo a dominare, come ormai accade da anni, la Serie A ma anche a partire in prima fila per vincere la Champions League con un potenziale, quello della ‘Vecchia Signora’ 2.0 capace, con il portoghese in rosa, di far paura anche alle grandi d’Europa. Ma non solo dal punto di vista squisitamente tecnico con i bianconeri a duellare con l’oligarchia internazionale europea anche per il valore di mercato dell’intera rosa. Qui, in questo contesto, l’impatto economico, in tema di quotazione di mercato, del nativo di Funchal, del sogno di inizio estate dei tifosi bianconeri.

Valutazione di mercato, CR7 a quota 100 milioni di euro

Cristiano Ronaldo è il Pallone d’Oro in carica e questo premio già potrebbe bastare per qualificare la portata di questo probabile acquisto da parte della Juventus. Condurre cioè nel Bel Paese, al di là dei 33 anni suonati del lusitano, un campione del genere 11 anni dopo l’ultimo pallone d’Oro del nostro campionato. Un trasferimento, quindi, che darebbe lustro non solo alla lungimirante visione di mercato della Juventus ma anche alla nostra, troppe volte bistrattata, Serie A. Una Serie A che accoglierebbe un talento assoluto che, al momento, volendo seguire le valutazioni di mercato del portale specializzato Transfermarkt.com, vale 100 sonanti milioni di euro.

Una quotazione imponente, e che pure non è quella massima raggiunta dal numero #7, con il nazionale portoghese che, giungendo in Italia, diverrebbe, in un colpo solo, il secondo prospetto, proprio dietro Dybala, più costoso del campionato.

Dentro CR7, fuori Higuain: Juventus a +60 milioni di euro

Cento milioni in ingresso, se consideriamo solo il valore del cartellino di CR7 e quindi non alle spese per portarlo a Torino, circa 60 in uscita per il Pipita destinato, con la benedizione di Sarri, al Chelsea, uguale: un plusavlore, di 40 milioni per la Juventus. In sostanza, ripetiamo, solo per quanto riguarda la quotazione dell’intera rosa della compagine piemontese, i bianconeri, con questa staffetta in attacco, guadagnerebbero circa 40 milioni con l’intera rosa, ad oggi e quindi senza ulteriori cessioni o acquisti, dal valore complessivo di 817 milioni di euro.

Una cifra spaventosa per il nostro campionato col Napoli, secondo, a oltre 260 milioni di distanza e l’Inter, una delle protagoniste sin qui del mercato nostrano, a distanza di sicurezza a -300 milioni. Insomma, per il titolo, almeno considerato il peso delle rose a disposizione dei tecnici italiani, Allegri potrebbe disporre, ancora una volta, di una armata invincibile.

Primissima in Italia, nella top ten in Europa. Con Ronaldo la Juve sfida l’élite del calcio continentale

Con Ronaldo in rosa, inoltre, la Juventus potrebbe recitare un ruolo di primissimo piano, se non addirittura da favorita, in Europa per merito della solidità della sua difesa, della forza del suo centrocampo esaltati, poi, da un attacco pressoché inarrestabile. Eppure, l’approdo in maglia bianconera per CR7 non garantirebbe alla Juve una scalata in termini di valore di mercato nel ‘Vecchio Continente’ con il surplus di quotazione già annunciato prima, che come detto farebbe salire la ‘Vecchia Signora’ a quota 817 milioni di euro, insufficiente ad aggredire le compagini di vertice con la distanza, la discrepanza dalle prime ancora di un paio di centinaia di milioni di euro. Uno score però, che l’avvicinerebbe al Tottenham nono, a quota 819 milioni, al Paris Saint Germain, a 823 milioni, al Liverpool, a 834 milioni, ma anche al Manchester United a 851 milioni di euro.

Tandem con la Joya, pochi team come la Juve in attacco

Restringendo il campo, invece, e limitandoci solo ai tandem d’attacco o, almeno, alle migliori due punte per valore di mercato in organico nelle prime 10 del pianeta per qualità delle rispettive rose, capiamo che la Juve, in quello specifico settore di gioco, riuscirebbe a crescere non poco. E sì perché CR7 e Dybala, in tandem davanti, sarebbero titolari di un market value complessivo di 210 milioni di euro, divisi fra 100 per il lusitano e 110 per l’albiceleste, per un fatturato inferiore soltanto a quello di PSG, a quota 300 milioni con Mbappé e Neymar, stelle di questo mondiale, Barcellona, a quota 250 milioni, con Messi (150 mln) e Suarez (100 mln), e Liverpool, a quota 230, con Salah (150 mln) e Firmino (80 mln). Meglio, dunque, di Manchester City (170 in due), Manchester United (160 mln), Real Madrid (130 mln), orfano proprio di Ronaldo, Tottenham (200 mln), Chelsea (170 mln) e Bayern Monaco (150). Insomma, la sfida per raggiungere il tetto d'Europa è/sarebbe presto servita.