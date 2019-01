Quando ci sarà l'incontro per discutere del rinnovo del contratto? Mauro Icardi resterà all'Inter oppure c'è davvero la possibilità che l'attaccante argentino lasci la maglia nerazzurra? No, la direzione intrapresa è quella della concordia, della volontà di raggiungere un'intesa nonostante le schermaglie dialettiche (e molto social) dei giorni scorsi. Da pazzi lasciarsi sfuggire un giocatore che ha segnato 121 gol in 205 presenze (con una media di quasi 1.7 reti a match e 2 titoli di capocannoniere). E lasciare Milano non è nemmeno nelle intenzioni del giocatore, soprattutto adesso che con la nuova, consolidata e più ricca struttura societaria il club può permettersi programmi ambiziosi e di più ampio respiro.

Non c'è un caso Icardi – ha ammesso Marotta in occasione della gara di Coppa Italia contro il Benevento -. Queste sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi delle scadenze contrattuali. Non credo ci saranno problemi, entrambe le parti hanno intenzione di proseguire il rapporto.

E non è un segnale negativo il fatto che sia stato rinviato di 24/48 ore l'incontro esplorativo, quello necessario per gettare le basi della transazione, tra Wanda Nara (moglie e manager del calciatore), il diesse Piero Ausilio e il neo ad Giuseppe Marotta. Le parti hanno solo procrastinato l'appuntamento che è cerchiato in rosso in cima alle rispettive agende, il primo delle 3 fasi lungo le quali si articolerà la trattativa: